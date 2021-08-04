Bakan Pakdemirli: "33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı"

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 33 ilde 167 orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

Pakdemirli, Twitter hesabından, orman yangınlarıyla ilgili son durumu, ayrıntıları içeren bir infografikle paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"Orman yangınları son durum, 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı. Ormanın Kahramanları'nın 7 ilde, 16 farklı yangınla olan mücadelesi durmadan devam ediyor."



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