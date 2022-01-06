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Bakan Pakdemirli Kütahya'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti

06.01.2022 20:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Pakdemirli Kütahya'da valilik ve belediyeyi ziyaret etti

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kütahya Valiliği ve Belediyesini ziyaret etti.

Simav Seracılık OSB, jeotermal kuyularında inceleme ve çeşitli programlar için kente gelen Bakan Pakdemirli, Valilik ziyaretinde şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Ali Çelik ile görüştü.

Vali Çelik, Pakdemirli'ye çini vazo hediye etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından Pakdemirli, Kütahya Belediyesine geçti.

Bakan Pakdemirli, burada da Belediye Başkanı Alim Işık ile bir süre görüştü

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