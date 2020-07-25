YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. Bakan Pakdemirli'den e-Tarım portalı açıklaması:

Bakan Pakdemirli'den e-Tarım portalı açıklaması:

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 25.07.2020 18:59 | Son Güncelleme

"İnşallah bu sistemle çiftçimiz, artık köyünde en çok ihtiyacı olan hizmetlere dijital olarak rahatlıkla ulaşabilecek"

TEKİRDAĞ (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçilerin e-Tarım portalıyla köylerinde en çok ihtiyaç duydukları hizmetlere dijital olarak rahatlıkla ulaşabileceğini söyledi.

Tekirdağ programı kapsamında Şarköy ilçesindeki düğün salonunun bahçesinde çiftçilerle bir araya gelen Bakan Pakdemirli, zeytini, üzümü, bağları ve bahçeleriyle meşhur "Tekirdağ'ın incisi", "Marmara'nın mavi boncuğu" Şarköy'de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Son 18 yılda Şarköy'ü hiç yalnız bırakmadıklarını, bundan sonra da yalnız bırakmayacaklarını belirten Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 18 yılda Şarköy'e 130 milyon lira yatırım yaptık ve tarımsal destek verdik.
Genç Çiftçi Projesi kapsamında 72 projeyi 2,2 milyon lirayla destekledik.
Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamında 14 projeye 3,5 milyon lira hibe desteği sağladık.
Süt desteği kapsamında üreticilerimize
8,4 milyon lira destekleme ödemesi yaptık. Tabii vermiş olduğumuz destekler ve sizlerin gayretleriyle Şarköy, tarımsal hasılasını 5,1 kat artışla 61 milyon liraya çıkardı."

Çiftçileri Bakanlık olarak gerçekleştirdikleri devrim niteliğindeki büyük, faydalı ve çok yönlü projelere davet eden Pakdemirli, bu projelerden ilkinin sözleşmeli tarım modelinin ilk adımı Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) olduğunu anlattı.

Pakdemirli, şunları kaydetti:

"DİTAP ile tohumdan çatala, gıdaya dair toplumun her kesimini birleştiriyoruz. Bu vesileyle sizleri de DİTAP'ta emeğinizin karşılığını almaya davet ediyorum. İkinci projemiz ise Gıdanı Koru Seferberliği. Bu konuyu çok fazla önemsiyorum çünkü gıda kaybı ve israfıyla mücadelede dünyaya örnek olacak,
kapsamlı büyük bir mücadeleyi hayata geçirdik. Zira yüzde 2'lik gıdayı çöpe atmazsak 360 bin ailenin bir yıllık asgari geçimini sağlıyoruz. Bu nedenle artık Şarköy ile 'Gıdanı koru, sofrana sahip çık' diyoruz.
Seferberlik için 'gidanikoru.com' web sitesini ziyaret etmenizi önemle rica ediyorum."

Pakdemirli, üçüncü büyük çalışmalarının da e-tarım portalı olduğunu vurgulayarak, "İnşallah bu sistemle çiftçimiz, artık köyünde en çok ihtiyacı olan hizmetlere dijital olarak rahatlıkla ulaşabilecek.
Çiftçilerimiz için 88 hizmet,
vatandaş ve firmalar için de 50 hizmet olmak üzere
toplam 138 hizmeti inşallah bundan sonra buradan sunuyor olacağız." diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREbru Şallı'nın moral tatiliEbru Şallı'nın moral tatili
Trafik Haftası KutlandıTrafik Haftası Kutlandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu tek aday oldu

CHP'nin 37. Olağan Kurultayı'nda Kılıçdaroğlu tek aday oldu

Çanakkaleli öğrenciler "Ay’da Yaşam" temalı uluslararası yarışmada ödül aldı

Çanakkaleli öğrenciler "Ay’da Yaşam" temalı uluslararası yarışmada ödül aldı

6 il’in türküleri derlendi

6 il’in türküleri derlendi

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş görevine başladı

"Kelebek çocuk Elfida" son yolculuğuna uğurlandı

"Kelebek çocuk Elfida" son yolculuğuna uğurlandı

Çorum’da korona virüs vakaları artış gösterince uyarı geldi

Çorum’da korona virüs vakaları artış gösterince uyarı geldi

Tekirdağ Namaz Vakitleri 25 Temmuz Cumartesi

İmsak
04:04
Sabah
05:53
Öğle
13:22
İkindi
17:18
Akşam
20:41
Yatsı
22:21

Tekirdağ Nöbetçi Eczaneler25 Temmuz Cumartesi

Ilgaz Eczanesi
Cerkezkoy
Fatih Eczanesi
Corlu
Sağlık Eczanesi
Hayrabolu
Tunalı Eczanesi
Kapakli
Kardelen Eczanesi
Cerkezkoy
Taşkın Eczanesi
Malkara
Şifa Eczanesi
Marmaraereglisi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Çorlu Belediyesi’nden yapılandırma ödemeleri uyarısı

Çorlu Belediyesi’nden yapılandırma ödemeleri uyarısı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Çorlu’nun trafiğini üniversite çözecek

Tekirdağ’da feci kaza: 2 yaralı

Tekirdağ’da feci kaza: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.