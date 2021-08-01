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Bakan Selçuk: "Mesleki eğitim vizyonumuzdaki dönüşüm, öğrencilerimizin LGS tercihlerine de yansıyor"

01.08.2021 16:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Selçuk: "Mesleki eğitim vizyonumuzdaki dönüşüm, öğrencilerimizin LGS tercihlerine de yansıyor"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, mesleki eğitim vizyonundaki dönüşümün, öğrencilerin Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercihlerine de yansıdığını belirtti.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Mesleki eğitim vizyonumuzdaki dönüşüm, öğrencilerimizin LGS tercihlerine de yansıyor. 2019'da açtığımız İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 0,71 puan dilimindeki tercihler arasında. Meslek liselerimizin başarısı, Türkiye'nin başarısıdır." değerlendirmesinde bulundu.

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