Bakan Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin'in kızının nişanına katıldı

GAZİANTEP (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in kızının nişan törenine iştirak etti.

Bakan Soylu, kentteki bir restoranda basına kapalı gerçekleştirilen törende, Şahin'in kızı Merve Şahin ile Cihan Oklap'ın nişan yüzüklerini taktı.

Törene, AK Parti Gaziantep milletvekilleri Derya Bakbak, Mehmet Erdoğan, Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Müslüm Yüksel, MHP Gaziantep Milletvekili Muhittin Taşdoğan, iş adamları, oda başkanları ile aile yakınları ve davetliler katıldı.



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