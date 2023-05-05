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Bakan Soylu, İstanbul'da Batman ve Sasonlular Buluşması'nda konuştu:

05.05.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'de batı ile doğuyu birleştirdiğini, bugün batıda ne varsa doğuda da aynısının bulunduğunu kaydetti.

AK Parti İstanbul milletvekili adayı Soylu, Fatih'te düzenlenen Batman ve Sasonlular Buluşması'nda yaptığı konuşmada, 21 yıllık AK Parti iktidarında Türkiye'nin, eğitimden sağlığa, enerjiden altyapıya kadar birçok alanda farklı noktaya geldiğini söyledi.

Güvenlik altyapısını da oluşturarak Doğu ve Güneydoğu'da insanların huzura kavuşturulduğunu belirten Soylu, "Doğu ve Güneydoğu’da saat 4'ten sonra sokağa çıkış yoktu. Haraç alıyorlar mıydı? Şimdi bir anne, hiçbir şeyden endişe etmeden istediği yere gidebiliyor. Haraç var mı, yok. Çözüm sürecini istismar ettikleri zaman 5 bin 558 kişi dağa çıkmıştı, şimdi 57 kişi. Kaç kişi teslim oluyor yılda? Geçen yıl 200 kişi teslim oldu. Dağa çıkandan daha fazla teslim olanın olduğu, örgütün çözüldüğü bir döneme geldik. Batman, ticaret ve sanayi şehri oldu. Sadece Diyarbakır'da 450 yatırımcı organize sanayi sitesinde sıra bekliyor. Batman'da da Van'da da Ağrı'da da bekliyor." ifadelerini kullandı.

"KÜRTLÜĞÜNÜZLE GURUR DUYUN, İLİNİZLE GURUR DUYUN"

Bunların huzur ve güven altyapısıyla gerçekleştiğini anlatan Soylu, bölgenin tamamında dağlarda ve şehirlerde huzurun hakim olduğunu ve bölgenin kalkındığını kaydetti.

Bütün bunların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde gerçekleştirildiğine dikkati çeken Soylu, şöyle konuştu:

"Tayyip Erdoğan şunu yaptı; batı ile doğuyu birleştirdi. Bugün batıda ne varsa doğuda aynısı var. Diyarbakır'da 21 plakalı araba sayısı azdı. 34, 06 ve 35. Mardin'de de Van'da da aynı. 'Memleketin batısına giderim de başıma bir iş gelir, ne olur ne olmaz' diye. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de 21 plaka da 65 plaka da 47 plaka da her yere gidiyor. Kıymetli hemşehrilerim, Kürtlüğünüzle gurur duyun, ilinizle gurur duyun, kendinizle gurur duyun. Bu ülkede insanlar yıllarca 'Ben dindarım' diyemedi. Bir annenin, biri başörtülü, biri başı açık iki kızını ayırdılar. Niye okuyamasın, öğretmen, hakim, savcı olamasın. Niye kimse bir şey söyleyemedi? Hepimize deli gömleği giydirdiler. 'Aman oraya karışmayın.' Tayyip Erdoğan karıştı ve devrim yaptı."

Bakan Soylu, Türkiye'de uzun yıllar insanların ötekileştirildiğini, inancını, örfünü, etnik kökenini yaşayıp ifade edemediğini dile getirdi.

"HERKES İSTEDİĞİ GİBİ KENDİSİNİ TARİF EDİYOR"

Bu ötekileştirme sebebiyle insanların kendilerini ifade edemediğini vurgulayan Soylu, "Bu ülkede, dindar, 'Ben dindarım' diyemedi. Kürt, 'ben Kürt'üm' diyemedi. Alevi 'Ben Alevi'yim' diyemedi. Ben İstanbul'da yaşadım, konuşmalar şöyle başlardı. 'Ben Kürt'üm ama.' Amadan sonra 'Ben vatansever bir insanım, beni yanlış anlamayın.' derdi. Şimdi herkes istediği gibi kendisini tarif ediyor. Amasız söylüyor, fakatsız söylüyor, lakinsiz söylüyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemdeki hizmetlerini aktaran Soylu, "O zaman 25 yaşındaydım ve benim hayatıma dokunan onlarca işi oldu. İstanbul'u yöneten Ekrem İmamoğlu'nun hayatınıza dokunan bir tane işini söyleyin? İstanbullunun faydasına yaptığı bir tane iş var, o da şu: İstanbullu spor yapsın diye otobüsleri ittirtiyor." değerlendirmesini yaptı.

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