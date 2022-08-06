Bakan Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler."

