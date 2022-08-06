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Bakan Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi

06.08.2022 00:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini bildirdi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'de 105 kilogram eroin ele geçirildiğini belirtti.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Mersin'de PKK'ya üst üste darbeden sonra uyuşturucuya da darbe. Mersin'de PKK'ya yapılan terör operasyonlarından sonra Mersin Emniyeti Narkotik birimlerimiz de 105 kilo eroin yakalaması gerçekleştirdi. Mersin Emniyetimize ve kahraman polislerimize tebrikler."

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Mersin Süleyman Soylu

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