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Bakan Soylu, "Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"nda konuştu:

27.12.2021 14:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Afetlere bina ve coğrafya değil, toplum bilgisi açısından da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 2022'yi Afet Tatbikat Yılı olarak belirledik. 2021'de verdiğimiz eğitimleri pratiğe dökmeye, bunu afet refleksi haline getirmeye gayret edeceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afetlere toplum bilgisi açısından da hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek, "2022'yi Afet Tatbikat Yılı olarak belirledik. 2021'de verdiğimiz eğitimleri pratiğe dökmeye, bunu afet refleksi haline getirmeye gayret edeceğiz." dedi.

Bakan Soylu, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Konferans Salonu'nda iki gün sürecek olan "Türkiye Afet Risk Azaltma Planı Çalıştayı"nda yaptığı konuşmada, afet risklerini azaltma yönünde yapılan çalışmaları anlattı.

Afet bilgisinin aynı zamanda hayat bilgisi olduğunu ifade eden Soylu, "Türkiye Afet Risk Azaltma Planları ile ilgili 81 il dahil 3 bin 592 kurum çalıştı. 81 ilin İl Afet Risk Azaltma Planları burada. Bu planlar canlı planlardır. Her kuruma bir yol haritası oluşturabilecek, oradaki riskleri ölçen güçlü planlardır. Yaklaşık 445'in üzerinde toplantı yapıldı. 11 bin 848 eylem belirlendi. Afetlere bina ve coğrafya değil, toplum bilgisi açısından da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz." dedi.

- "2022'yi Afet Tatbikat Yılı olarak belirledik"

Ellerinde ne kadar imkan varsa değerlendirdiklerini aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Afetlere bina ve coğrafya değil, toplum bilgisi açısından da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. 2022'yi Afet Tatbikat Yılı olarak belirledik. 2021'de verdiğimiz eğitimleri pratiğe dökmeye bunu afet refleksi haline getirmeye gayret edeceğiz. Yine ilçelerdeki Afet Yönetim Merkezi sayılarını artırdık. Polisin polis arama kurtarma timi yoktu. PAK kuruldu. Elimizde ne kadar imkan varsa değerlendiriyoruz. Koruculara afet kurtarma eğitimi veriyoruz. Ciddi bir teyakkuz halindeyiz. Karşımızda bizimle randevusu olan afetler var ama randevu tarihini söylemiyorlar."

- "TARAP ayrı risk azaltma çalışmalarını bir kubbe altında bütünleştiriyor"

AFAD Başkanı Yunus Sezer de risk azaltmada da afetlere müdahale çalışmalarında olduğu gibi kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun önemli olduğunu vurguladı.

Tecrübeleri ulusal düzeyde aktarmaya sıra geldiğini ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Kurum ve kuruluşlar olarak bizler aslında risk azaltma adına bütüncül bir yaklaşım sergileyebilirsek başarılıyız. Tüm bu çalışmaları bir ekosistem halinde birlikte, uyumlu ve birbirini güçlendiren şekilde uygulayabilirsek ülkemizi bir ileri seviyeye taşıyabiliriz. Bu yüzden afet olmadan önce bir araya gelebilmeliyiz. Şimdi, bunu ulusal ölçekte sağlamamıza yardım etmesi için Türkiye Afet Risk Azaltma Planı'nı (TARAP) oluşturuyoruz. Türkiye Afet Müdahale Planı'nın tüm kurumları bir kubbe altına toplaması gibi TARAP da ayrı risk azaltma çalışmalarını bir kubbe altında bütünleştiriyor."

Programa İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin ve bazı kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

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