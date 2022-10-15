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Bakan Soylu'dan, hayatını kaybeden madenciler Saban ve Kaval'ın evine taziye ziyareti

15.10.2022 23:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Soylu'dan, hayatını kaybeden madenciler Saban ve Kaval'ın evine taziye ziyareti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada hayatını kaybeden Burçin Saban ve Emrah Kaval'ın evlerine taziye ziyareti yaptı.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bartın Amasra'da yaşanan elim maden kazasında hayatını kaybeden hemşehrilerimiz Burçin Saban'ın Gürpınar Köyü'ndeki, Emrah Kaval'ın Aladağ Mahallesi'ndeki evlerine taziye ziyaretinde bulunduk. Rabbim mekanlarını cennet, makamlarını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

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