Bakan Soylu'dan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e ziyaret

\u0130\u00e7i\u015fleri Bakan\u0131 S\u00fcleyman Soylu, Yarg\u0131tay Cumhuriyet Ba\u015fsavc\u0131l\u0131\u011f\u0131na se\u00e7ilen Bekir \u015eahin'e "hay\u0131rl\u0131 olsun" ziyaretinde bulundu.\n\u0130\u00e7i\u015fleri Bakanl\u0131\u011f\u0131n\u0131n sosyal medya hesaplar\u0131ndan yap\u0131lan payla\u015f\u0131mda, ziyarete ili\u015fkin foto\u011frafa yer verildi.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 A kan grubunda olanlar dikkat! Fla\u015f koronavir\u00fcs uyar\u0131s\u0131'Huzurevlerimiz i\u00e7in yeni \u00f6nlemler devreye ald\u0131k'