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  4. Bakan Soylu'dan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e ziyaret

Bakan Soylu'dan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e ziyaret

ANKARA HABERLERİ  | 09.07.2020 01:00 | Son Güncelleme

Bakan Soylu'dan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Şahin'e ziyaret

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına seçilen Bekir Şahin'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, ziyarete ilişkin fotoğrafa yer verildi.

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