Bakan Varank, Bursa 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda konuştu:

Bakan Varank, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Efkan Ala, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa milletvekilleri ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan partililerle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti Genel Merkezi'nde yaptığı balkon konuşmasını meydandaki dev ekrandan izledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 16. seçiminde de yarışı açık ara önde götürdüğünün altını çizen Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Neticeler belli olduğunda hep beraber kutlama coşkumuz daha da artacak. Cumhur İttifakı olarak Meclis'te büyük bir çoğunlukla 300'ün üzerinde milletvekili sayısıyla yer alacağımız zaten belli oldu. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da en yakın rakibine 2 milyon 600 bin oy farkı atarak şu anda yarışı devam ettiriyor. Neticeyi sabahın ilk saatlerinde alacağız ama netice ne olursa olsun biz biliyoruz ki Bursa da Türkiye de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Türkiye sevdasının arkasında duruyor. Bu yolculuğa devam edecek."

Varank, seçim kurullarında milletin namusu olan oylara sahip çıkmak için görevlerine devam edenlere teşekkür ederek "Onlar görevlerinin başında. Biz de burada il başkanlığımızda süreci takip ediyoruz. Milletimizin namusu olan oylarına sahip çıkmaya çalışıyoruz. Allah'ın izniyle neticeler belli olduğunda yine yolumuza aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Bizleri yalnız bırakmadığınız için gecenin bu vaktinde Sayın Cumhurbaşkanı'mıza, Cumhur İttifakı'na sahip çıktığınız için sizlere çok teşekkür ediyor, hepinizi Allah'a emanet ediyorum." ifadelerini kullandı.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki kutlamalar devam ediyor.

