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  4. Bakan Varank Güldür Güldür ekibini izledi! Ali Sunal'ı tebrik etti

Bakan Varank Güldür Güldür ekibini izledi! Ali Sunal'ı tebrik etti

09.05.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Güldür Güldür Show ekibi son dönemdeki skeçleriyle sık sık gündeme geliyordu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da kendisinin Türk uzay yolcusuna dair açıklamalarını skece konu eden Güldür Güldür Show ekibinin Bursa'daki gösterisini izledi.

Bakan Varank Güldür Güldür ekibini izledi! Ali Sunal'ı tebrik etti

Bakan Mustafa Varank Güldür Güldür Show ekibinin diline düşmüştü. Kendisinin Türk uzay yolcusuna dair açıklamalarını skece konu eden Güldür Güldür Show ekibini ziyaret eden Varank dikkat çekti.

AK Parti'nin Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı da olan Bakan Varank, kendisinin "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız" açıklamalarını 'Türkler uzaya giderse' konulu skeçle sahneye taşıyan Güldür Güldür Show ekibinin Bursa'daki gösterisini izledi.

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4 Mayıs'ta Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda sahnelenen gösteri sonrası kulise giden Varank, oyuncular ile moderatör Ali Sunal'ı tebrik etti.

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YILMAZ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

Burada Beşiktaş Kültür Merkezi'nin (BKM) kurucusu Yılmaz Erdoğan ile telefonda görüşen Varank, çalışmaları için başarılar diledi.

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Varank'a, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti. (DHA)

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