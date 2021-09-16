Bakan Varank, İnsansız Hava Araçları Yarışmaları'nı izledi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen İnsansız Hava Araçları (İHA) Yarışmaları'na ilişkin, "Bu yarışmalara katılan gençlerimiz geleceğin en başarılı insansız hava araçları tasarımcıları olacak, geleceğin bilim insanları olacak, Türkiye'de önemli işlere imza atacak mühendisler olacak." dedi.

Bursa'da, Yunuseli Havalimanı'nda binlerce gencin katılımıyla süren yarışmaları takip eden Bakan Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu etkinlikleri gençleri geleceğin teknoloji ve trendlerine hazırlamak için düzenlediklerini söyledi.

İHA Yarışmaları'nın TEKNOFEST kapsamında TÜBİTAK ile gerçekleştirilen, uluslararası boyuta geçmiş bir organizasyon olduğunu vurgulayan Varank, şöyle konuştu:

"Pakistan'dan, Polonya'dan, Endonezya'dan bu sene takımlar var. Şu anda lise yarışmalarındayız. Döner kanatlı insansız hava araçlarında amaç, burada otonom olarak bir tur attıktan sonra faydalı yükü, bir su şişesini belirlenen yere bırakmaktı. Burada İpekyolu Gençlik Merkezimiz, kendileri Elazığ'dan geldiler. İpekyolu Gençlik Merkezi bizim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak da aslında desteklediğimiz, gerçekten güzel faaliyetler yapan bir merkez. Arkadaşlarımız otonom kısmını becerdiler ama suyu biraz farklı yere bırakmış oldular. İlk defa insansız hava araçları yarışmasına geliyorlar."

Bakan Varank, yarışmalara geçen seneden beri çok büyük teveccühün olduğuna dikkati çekti.

Lise takımlarında sayının 3 kat arttığını dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Eylül ayı teknoloji ayı diyoruz. Eylül ayı boyunca TEKNOFEST kapsamında teknoloji yarışmaları düzenliyoruz. 21-26 Eylül tarihleri arasında da TEKNOFEST’in asıl şovlarının olacağı, yerli ve milli araçlarımızı tanıtacağımız etkinlik İstanbul Atatürk Havalimanı'nda olacak. Bursa’ya çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir ev sahipliğiyle öğrencilerimizi, yabancı misafirlerimizi ağırlıyorlar. Daha lise seviyesindeki öğrencilerimizin bu araçları sıfırdan tasarlaması, otonom şekilde uçurması, görevlerini yerine getirmek için bu yarışmalara katılması gerçekten bizi mutlu ediyor.

Biz şunu biliyoruz; bu yarışmalara katılan gençlerimiz geleceğin en başarılı insansız hava araçları tasarımcıları olacak, geleceğin bilim insanları olacak, Türkiye'de önemli işlere imza atacak mühendisler olacak. Gençlerimize çok teşekkür ediyoruz, bu alana ilgi duydukları için ve Bursa'ya da tekrar teşekkür ediyoruz, bu güzel misafirperverlik için. İnsansız Hava Araçları Yarışmaları cumartesi akşamına kadar devam edecek. Birincilere ödüllerini inşallah İstanbul'da takdim edeceğiz. Unutmayalım eylül ayı teknoloji ayı, TEKNOFEST ayı. Bu şekilde inşallah biz her eylül ayında Türkiye’yi teknolojiyle, bilimle, havacılıkla, uzayla tanıştırmaya devam edeceğiz."

Bir gazetecinin, TOGG fabrikası inşaatının hangi aşamada olduğuna ilişkin sorusu üzerine Varank, gündemlerinin İHA Yarışmaları olduğunu belirterek, "TOGG'a başka zaman cevap verelim ama sabah fabrikadaydık. Her şey yolunda." ifadesini kullandı.

Daha sonra alandaki stantları gezen Varank, liselilerin projelerini inceledi, öğrencilerle sohbet ederek tavsiyelerde bulundu.

Varank, yurt dışından gelen ekiplerle de görüşerek sabit kanat kategorisinde gerçekleştirilen uçuşları izledi.

Bakan Mustafa Varank'a, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da eşlik etti.

