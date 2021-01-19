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Bakan Varank, Kocaeli'de Başiskele Belediyesi 74 Hizmet Aracı Teslim Töreni'ne katıldı: (2)

19.01.2021 13:02 | Son Güncelleme:
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"2020 yılının 11 ayında yatırım talebi, salgına rağmen geçen senenin yüzde 30 üzerinde devam ediyor. Yakın zamanda açıklanan kasım ayı üretim verisi de yılın son çeyreğini güçlü bir büyümeyle geçireceğimizi gösteriyor. Yüzyılın en büyük sağlık ve ekonomi krizinin yaşandığı 2020 yılını da totalde inşallah pozitif bir büyümeyle tamamlayacağımızı öngörüyoruz" - "Sektörle sıkı iş birliği içinde hazırladığımız, yakında yayınlayacağımız 'Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası'nda kendimize ve sektöre somut ve iddialı hedefler koyduk. Tüm modlarda üretilen araçlarda; yani otomobilden lokomotife, ticari araçlardan gemilere yerlilik oranlarını yüzde 75'e çıkarmak istiyoruz. 2030 yılında elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5 ülke arasında olmayı hedefliyoruz"

KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2020 yılının 11 ayında yatırım talebinin, salgına rağmen geçen senenin yüzde 30 üzerinde devam ettiğini belirterek, "Yakın zamanda açıklanan kasım ayı üretim verisi de yılın son çeyreğini güçlü bir büyümeyle geçireceğimizi gösteriyor. Yüzyılın en büyük sağlık ve ekonomi krizinin yaşandığı 2020 yılını da totalde inşallah pozitif bir büyümeyle tamamlayacağımızı öngörüyoruz." dedi.

Bakan Varank, Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Başiskele Belediyesi 74 Hizmet Aracı Teslim Töreni"nde, tüm imkanları elinde olan bazı CHP'li büyükşehir belediyelerinin, son günlerde yaşanan kar yağışında nasıl sınıfta kaldıklarını gördüklerini söyledi.

- "Tuzlukla yolları tuzlarsanız tabii ki netice alamazsınız"

Belediyelerin yetersiz kaldığı yerde kara yolları ekiplerinin devriye gezdiğini ve canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Varank, "Biliyorsunuz bazıları kayak tatilini çok seviyor. Ama bu işler böyle kar romantizmi yaşamaya benzemez, şehirler etkin bir yönetim bekler. Tuzlukla yolları tuzlarsanız tabii ki netice alamazsınız. Burada hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza hem İlçe Belediye Başkanımıza sordum; Kocaeli'de bir sıkıntı yaşanmadı. Hamdolsun AK Partili belediyeler 24 saat hizmette. Başiskele Belediyemiz bugün teslim aldığı araçlarla hizmetlerini artık çok daha etkin bir şekilde sürdürecek." diye konuştu.

Varank, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki hükümetin, öncelikli gündeminin her zaman milletin refahını artırmak ve Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşımak olduğunu vurgulayarak, bu gündem doğrultusunda gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Salgın sürecinde uyguladıkları dengeli ve koordineli politikalarla Türkiye'yi, pek çok ülkeden pozitif yönde ayrıştırmayı başardıklarına işaret eden Varank, şöyle devam etti:

"Tüm imkanlarımızı seferber ederek pandeminin çalışanlarımız ve işletmelerimiz üzerindeki etkisini asgari düzeyde tutmaya gayret gösterdik. Elbette otomotiv ana ve yan sanayisinin de sunduğumuz desteklerden azami fayda sağlamasına özen gösterdik. Usta kaptan, dalgalı denizde belli olur. Sanayicilerimiz pandemi döneminde ustalıklarını adeta tescillediler. Uluslararası tedarik zincirlerinde yaşanan aksaklıklara rağmen üreticilerimiz yurt içi ve yurt dışı taahhütlerini eksiksiz bir şekilde yerine getirdi. Pandemi sürecinde tüketici tercihlerinde yaşanan değişime yanıt verebilmek için üretim yapılarını ivedilikle revize ettiler.

Bu gayretler neticesinde ülkemiz, yerli ve yabancı yatırımcılar açısından adeta güven tazeledi. Bu güvenle birlikte artan yatırım iştahını verilerden de gözlemleyebiliyoruz. 2020 yılının 11 ayında yatırım talebi, salgına rağmen geçen senenin yüzde 30 üzerinde devam ediyor. Yakın zamanda açıklanan kasım ayı üretim verisi de yılın son çeyreğini güçlü bir büyümeyle geçireceğimizi gösteriyor. Yüzyılın en büyük sağlık ve ekonomi krizinin yaşandığı 2020 yılını da totalde inşallah pozitif bir büyümeyle tamamlayacağımızı öngörüyoruz. OSB'lerdeki elektrik tüketim verileri ve tüketici talebine ilişkin verilere de baktığımızda da 2021 yılına güçlü başladığımızın sinyallerini alıyoruz. Yoğun aşılamayla pandeminin etkilerini geride bırakarak, 2021 yılında Türkiye'nin rotasını üretim, istihdam ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz."

- "Kritik bileşenlerde üretim yapan bir ekosistemi oluşturmanın peşindeyiz"

Konu otomotiv olunca Türkiye'nin Otomobili ile bağlantılı olarak inşa etmekte oldukları yeni nesil mobil araçlar ekosistemine değinen Varank, sektörle sıkı iş birliği içinde hazırladıkları, yakında yayınlayacakları "Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası"nda önemli, somut ve iddialı hedefler koyduklarını bildirdi.

Bu hedeflerden bahseden Bakan Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tüm modlarda üretilen araçlarda, yani otomobilden lokomotife, ticari araçlardan gemilere yerlilik oranlarını yüzde 75 seviyelerine çıkaracağız. 2030 yılında, elektrikli, bağlantılı ve otonom hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider ve dünyada ilk 5'te olmayı hedefliyoruz. Batarya modül, paket ve hücre yatırımlarıyla ülkemizi batarya üretim merkezlerinden biri yapmak istiyoruz. Alt teknolojilerin geliştirilmesi de üzerinde hassasiyetle durduğumuz bir başka husus. Bu manada, elektrik-elektronik sektöründe üretim yapan yetkin şirketlerimizin, otomotiv sektörüne üretim yapmasını destekleyeceğiz. Elektrik motoru, invertör, yerleşik şarj cihazları, termal yönetimi ve kompresör gibi kritik bileşenlerde üretim yapan bir ekosistemi oluşturmanın peşindeyiz.

Sektörün geleceğini, yazılım ve yapay zeka teknolojileri belirleyecek. Artık otomotiv şirketleri daha fazla sayı da yazılımcı istihdam etmeye başladı. Türkiye bu fırsat penceresinden en iyi şekilde faydalanabilecek entelektüel sermayeye sahip. Siber güvenlik, sürüş güvenliği ve sürücü davranışlarının modellenmesi yazılımları başta olmak üzere, bağlantılı ve otonom araç yazılımları geliştirip, bunların ihracatını yapan ilk 10 ülke arasına girmek istiyoruz. Yakın zamanda yol haritamızı kamuoyuyla da paylaşacağız. Elbette bu gelişmelerden Türkiye'de yerleşik tüm markalar faydalanacak, bu ekosistem içinde üretim yapmakla uluslararası pazarlardaki rekabet güçlerini artıracaklar."

Varank, salona girdiğinde araçlara baktığını ve bunların insanı gerçekten cezbettiğini belirterek, "Bu kamyonun şöyle bir özelliği var; bu kamyonda kullanılan motor da tamamen yerli mühendislerimiz tarafından, TÜBİTAK'ın katkılarıyla geliştirildi. İçerisinde kullanılan motor, şu anda lisansla Çin'de üretiliyor. Yani biz burada otomotiv sektörü olarak büyük bir katkı sağlıyoruz, katma değer üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, otomotiv sektörünün, sahip olduğu ileri ve geri bağlantılar nedeniyle sanayi açısından kritik bir öneme sahip olduğuna işaret ederek, dolayısıyla yapılan 1 birim yatırımın, ekonomiye misliyle katma değer olarak geri döndüğünü belirtti.

Ford Otosan'ı aldığı yatırım kararı dolayısıyla tekrar tebrik eden Varank, Başiskele Belediyesinin teslim aldığı araçların da hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Konuşmanın ardından Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, Bakan Mustafa Varank'a tablo hediye etti, daha sonra araçları gezen Bakan Varank buradaki bir kamyonu kullandı.

Kamyonda, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün ve Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de yer aldı.

Törene, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da katıldı.

(Bitti)

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