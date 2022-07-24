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Bakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ Giresun Yarışmaları ödül törenine katıldı:

24.07.2022 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bu sene bir karar aldık, Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nın birincisini inşallah kutuplara göndereceğiz"

GİRESUN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TEKNOFEST KARADENİZ kapsamında düzenlenen "Kutup Araştırma Projeleri Yarışması"nın birincisini kutuplara göndereceklerini söyledi.

Çotanak Spor Kompleksi'nde organize edilen TEKNOFEST KARADENİZ'i ziyaret eden Varank, "İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması" ve "Kutup Araştırma Projeleri Yarışması"nda projeleri inceledi.

Varank, TEKNOFEST KARADENİZ Giresun Yarışmaları ödül töreninde yaptığı konuşmada, "Kutup Araştırma Projeleri Yarışması"nın yeni bir alan olduğunu, bu yarışmayı özellikle önemsediklerini belirtti.

Dünyada çok ciddi bir iklim krizi olduğunu dile getiren Varank, şöyle devam etti:

"Bunun çözümüne gidecek bilimsel araştırmalar kutuplarda yapılan faaliyetlerle ancak ortaya çıkarılabilir. Dünyanın geçmişine de geleceğine de ışık tutan çalışmalar kutuplarda yapılıyor. Bu manada biz de ülke olarak tüm dünyanın faydasına olacak şekilde bu işleri yapmak istiyoruz. Bu sene bir karar aldık, Kutup Araştırma Projeleri Yarışması'nın birincisini inşallah kutuplara göndereceğiz. Lise öğrencileri, lisans öğrencileri bu işlere çok erken yaşta başlasınlar ki daha hızlı yol alsınlar, geleceğin en önemli bilim insanları olsunlar istiyoruz."

- "Türkiye'nin geleceği gerçekten çok parlak"

Türkiye'yi bilimle ve teknolojiyle kalkındırmanın derdinde olduklarını ifade eden Varank, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız bize bir motto öğretti, dedi ki 'Bizim sloganımız durmak yok, yola devam.' Onun için hiç durmadan çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Bakan Varank, TEKNOFEST KARADENİZ'deki projeleri, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'ndaki çocukların, gençlerin kabiliyetlerini görüp de etkilenmeyecek kimse olmadığını belirterek, "Biz de siz gençlerimizin önünü açabildiğimiz için, sizlere bilim ve teknoloji yolunda yoldaşlık edebildiğimiz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Türkiye'nin geleceği gerçekten çok parlak." diye konuştu.

Türkiye'de teknoloji tabanlı girişimlerin başarılarıyla dünya gündeminde yer aldığına işaret eden Varank, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sadece bir örnek vermek istiyorum, bundan iki ay önce Hacettepe Teknokent'e gittim. Orada Elazığlı, dört sene önce okulundan mezun olmuş bir genç kardeşimiz bir oyun firması kurmuş ve oyun firmasının bir tane oyununu 200 milyon dolara Amerika'ya satmış. O kardeşimize dedim ki 'Oyunu sattın, sattığın firma bunu yönetebiliyor mu?' Çok güzel bir şey söyledi, 'Sayın Bakanım biz sattık ama çok iyi idare edemiyorlar, biz de zaten şu anda yenisini yazıyoruz. İşte biz akıl temelli, akıl teri dökülen işlere yatırım yapmaya devam edeceğiz ve inşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi de genç kardeşlerimiz inşa edecek, biz buna yürekten inanıyoruz."

Konuşmanın ardından Bakan Varank, İnsansız Su Altı Sistemleri Yarışması'nda En Özgün Yazılım, En Özgün Tasarım ve En İyi Takım Ruhu Ödüllerini, başarı elde eden takımlara verdi.

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