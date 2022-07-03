Bakan Varank Van Gölü'ndeki dip temizliği çalışmalarını inceledi:

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Van Gölü'nde yürütülen dip çamuru temizlik çalışmalarının devam ettiğini, göle hak ettiği değeri kazandıracaklarını belirtti.

Van Organize Sanayi Bölgesindeki törenin ardından Tuşba ilçesine geçen Varank, İskele Sahil Bandı Projesi'nin ikinci etabını açtı.

Daha sonra dip temizliğinin yapıldığı Van Gölü sahilinde incelemelerde bulunan Varank, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'dan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Varank, gazetecilere yaptığı açıklamada, bugün Van'a kazandırdıkları yatırımların açılışlarını ve gelecek dönemde hayata geçirilecek projelerin startını verdiklerini söyledi.

Van Gölü'nün sadece bu bölge için değil, Türkiye için de çok önemli bir değer olduğunu belirten Varank, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nün temizlenmesiyle ilgili Sayın Hanımefendi'nin başlattığı bir inisiyatif oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız şu an Van Gölü'nde özellikle dip çamurunun temizlenmesiyle ilgili çok yoğun faaliyet yürütüyor. Burada temizlik bittikten sonra, Tuşba Parkı'nın millet bahçesiyle birleştirilmesi ve önümüzdeki dönemde yine Valiliğimizin yapacağı 10 kilometrelik sahil yoluyla Van'ın çehresi çok farklı bir noktaya gelecek. Vanlı hemşerilerimiz buralardan en güzel şekilde istifade edecekler. Çocuklarıyla, evlatlarıyla güzel vakit geçirecekler. Görüyorsunuz, çalışmalar son hızla devam ediyor. Van Gölü'ne hak ettiği değeri biz kazandıracağız. Arkadaşlarımıza bu inisiyatifi aldıkları için teşekkür ediyorum. Van, bugün yaptığımız açılışlarla sağladığımız hizmetlerle hak ettiği yerlere gelecektir."

Törenin ardından parktaki ailelerin davetini kabul ederek onlarla çay içen Varank, çocuklara da kek ve dondurma dağıttı, fotoğraf çektirdi.

Daha sonra Valiliği ziyaret eden Varank, şeref defterini imzaladı, Balcı'dan kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

Buradan yürüyerek AK Parti İl Başkanlığına geçen Varank, yol üzerinde vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

İl başkanlığında teşkilat toplantısına katılan Varank'a, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, AK Parti MKYK Üyesi Burhan Kayatürk ile parti yöneticileri eşlik etti.

