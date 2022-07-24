Bakan Varank'tan muhalefete tahıl koridoru tepkisi:

GİRESUN (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, tahıl koridoru anlaşmasına ilişkin, "Bir tane vekil çıkmış 'Bu anlaşma Montrö'nün eseridir' diyor. Başka birisi çıkmış, Meclis açıldığında Lozan Antlaşması'nın bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini söylüyor. Hayret ki ne hayret." dedi.

Varank, Giresun Üniversitesi Ömer Halisdemir Konferans Salonu'nda düzenlenen "DOKAP-DOKA Projeleri Toplu Açılış ve İmza Töreni"nde yaptığı konuşmada, her iki kurumun da kuruldukları günden bu yana şehrin ihtiyaçları ile öncelikleri doğrultusunda önemli destekler sağladığını ve bundan sonra da desteklere devam edeceğini söyledi.

Hem DOKA hem de DOKAP'ın adeta birbirleriyle yarıştığını ifade eden Varank, toplam bütçesi 32 milyon lira olan 6 projenin daha Giresun'a kazandırılacağını belirtti.

Varank, bunlardan DOKAP idaresine ait olan 4 projenin Karadeniz yaylalarının meşhur projesi Yeşilyol ile ilgili olduğunu aktararak, "Bölgemizin dünyaca ünlü yaylalarının mevcut yollarını iyileştirerek burada bir turizm destinasyonu oluşturmayı hedefliyoruz. Böylece hem Giresunlu hemşehrilerimiz yaylalarına daha kolay gidecek hem de şehrimizin turizm gelirleri katlanarak artacak." diye konuştu.

Yeşilyol Projesi'nin, uygulamakta çok sıkıntı çektikleri bir proje olduğunu kaydeden Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Maalesef buralarla hiç ilgisi olmayan insanlar gelip Giresun'da, Ordu'da, Trabzon'da, Rize'de yaşamamış insanlar adeta uzaktan ahkam kesiyorlar. Gelip Giresunlu hemşehrimin 'Ben yaylaya gidemiyorum, şu yolumuzu biraz güzelleştirin' dediğini bilmeden 'Siz nasıl Yeşilyol Projesi yaparsınız? Yaylaların yollarını nasıl iyileştirirsiniz? Siz rant mı kazanmaya çalışıyorsunuz?' diyebiliyorlar. Ama bir gel bakalım. Giresunlu'ya sor Yeşilyol'dan memnun mu? Yaylasına giderken sıkıntı çekiyor mu? Çekmiyor mu? Bilip bilmeden yapılan eleştiriler maalesef bizim işlerimizi çok zorlaştırıyor ama biz Yeşilyol Projesi'ni tamamlamakta kararlıyız."

Bakan Varank, Giresun'da 22 Ağustos 2020'deki sel felaketinde Yeşilyol Projesi'yle ilgili mahkeme kararı olduğu için ayrılan bütçenin harcanamadığını belirterek, sel felaketinde kullanılmak üzere bütçedeki parayı Giresun'a gönderdiklerini aktardı.

"İnşallah bu yolları tamamlayacağız, yeter ki vatandaşlarımız bu sıkıntıları çekmesinler" ifadesini kullanan Varank, "Biz aslında Yeşilyol Projesi ile yeni yol da yapmıyoruz, mevcut yolların sadece iyileştirilmesini yapıyoruz. Sanki otoban yapıyormuşuz gibi yapılan bu eleştiriler gerçekten çok haksız, ben o eleştirileri yapanlara 'Gelin, Giresunlularla görüşün, o yayladaki insanlarla görüşün' diyorum." dedi.

DOKA tarafından desteklenecek projelerden bir tanesi ile karavan turizmini geliştirmek istediklerini dile getiren Varank, karavan tutkunlarının Giresun'a gelip güvenli şekilde konaklamasını ve seyahat etmesini sağlayacaklarını kaydetti.

- "Türkiye tahıl krizinde de tarihi bir rol oynadı"

Bakan Varank, Karadeniz'in karşı kıyılarında bir süredir devam eden Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa değinerek, bu savaşın getirdiği ölüm ve gözyaşlarının ağırlığının her geçen gün arttığına işaret etti.

Bunun yanında savaşın Kovid-19 salgını ile sarsılan ve salgının etkilerini atlatmaya çalışan ekonomileri yeni çıkmazlara sürüklediğini belirten Varank, "Riskleri ve öngörülemezliği artırmıştır ama en önemlisi Rusya-Ukrayna savaşı biliyorsunuz dünyayı bir gıda krizine doğru sürüklüyordu. Birçok ülke dünyanın tahıl ambarı Ukrayna'dan ithal ettikleri tahıllarla yıl boyunca nüfuslarını besliyor. Türkiye savaşın başından beri izlediği dış politika sayesinde savaşın iki tarafının güvenebileceği tek ülke olarak bu tahıl krizinde de tarihi bir rol oynadı." diye konuştu.

- "Bu tarihi başarıyı bir tek bizim ülkemizdeki muhalefet görmezden geliyor"

Geçtiğimiz Cuma günü İstanbul'da imzalanan tahıl koridoru anlaşmasının, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başarılı dış politikasının bir sonucu olarak tüm dünyadan takdir gördüğünün altını çizen Varank, şöyle devam etti:

"İmza töreninde BM Genel Sekreteri Guterres 'Bu anlaşma Erdoğan sayesinde oldu' diyerek hakkını teslim ediyor ama gelin görün ki tüm dünyanın alkışladığı, tüm dünyanın takdir ettiği bu tarihi başarıyı bir tek bizim ülkemizdeki muhalefet görmezden geliyor. Düşünün milyarlarca insanın aç kalmasına neden olacak bir kriz var, dünyada başka hiçbir ülkenin sergileyemeyeceği bir tutumla bu krizi sizin ülkeniz çözüme kavuşturmuş ama ülkenizdeki muhalefet bırakın memnun olmayı işe bir kulp takmak için de elinden geleni yapıyor. Bir tane vekil çıkmış 'Bu anlaşma Montrö'nün eseridir' diyor. Başka birisi çıkmış Meclis açıldığında Lozan Antlaşması'nın bayram ilan edilmesi için kanun teklifi vereceklerini söylüyor. Hayret ki ne hayret. Biliyorsunuz son dönemde hükumetimizin icraatlarını kendilerine mal etmeye çalışanları oldu. Tüm dünyanın takdir ettiği tahıl anlaşmasını da kendilerine bu şekilde mal etmeye çalışmaları aslında tam bir kara mizah konusu. Ama tüm dünya şunu çok iyi biliyor ve diyor ki iyi ki Türkiye var, iyi ki Erdoğan var."

Varank, "Maazallah bu savaş sırasında hasbelkader bu ülkenin yönetiminde başkaları olsaydı Türkiye böyle bir rol oynayıp böyle küresel bir krizi çözme pozisyonunda olabilir miydi? Bence olamazdı. Emin olun bu sorunun cevabını uluslararası camia çok iyi biliyor, ben inanıyorum ki milletimiz de çok iyi biliyor ve notunu da ona göre veriyor." ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından DOKAP ve DOKA projelerinin imzaları atıldı.

Toplantıya, Giresun Valisi Enver Ünlü, AK Parti Giresun milletvekilleri Cemal Öztürk ve Sabri Öztürk, Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can, DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hakan Gültekin, DOKA Genel Sekreteri Onur Adıyaman, AK Parti Giresun İl Başkanı Kenan Tatlı, kaymakamlar ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Bakan Varank, buradaki programının ardından Giresun Ticaret Borsası'nı ziyaret etti, ardından DOKA ve Giresun Valiliği'nce yürütülen Zeytinlik Semti'ndeki restorasyon çalışmalarını inceledi.

