Bakan Yanık, Karaman'da "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu: (1)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Pandemi döneminde bütün dünya bir ekonomik darboğazdan geçerken, bu ekonomik kriz içerisinde ülkemizde ne yazık ki sıkıntılar yaşadı, yaşıyor. Fakat dönüp baktığımızda milli gelirini 3'e katlamış bir Türkiye var." dedi.

Yanık, AK Parti Karaman İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen "2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" kapsamında düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin refah, vatandaşların hayat seviyesini yükseltmenin AK Parti iktidarlarının temel gayesi olduğunu söyledi.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden itibaren aralıksız bugüne kadar bu amacı gerçekleştirmek için yoğun bir gayretin içinde olunduğunu aktaran Yanık, hem merkezi iktidarda, hem yerel yönetimlerinin, hem teşkilatların vatandaşın istek ve taleplerini yerine getirmeye gayret gösterdiğini dile getirdi.

- Türkiye, dünyada sosyal devlet olarak örnek gösteriliyor

Yanık, bugün Türkiye'nin dünyanın birçok ülkesinde yaptıklarıyla sosyal devlet olarak örnek gösterildiğini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Pandemi döneminde bütün dünya bir ekonomik darboğazdan geçerken, bu ekonomik kriz içerisinde ülkemizde ne yazık ki sıkıntılar yaşadı, yaşıyor. Fakat dönüp baktığımızda milli gelirini 3'e katlamış bir Türkiye var. Karşımızda, çok yakın bir geçmişi dahi bugün bir illüzyonla ters yüz ederek bize göstermeye çalışan bir muhalefet var. Değerli dostlar biz bu çalışmaları özellikle milletimizle buluşarak milletimizin hafızasında yer alan gerçekleri bir anlamda hatırlatmak için yapıyoruz. Bu milletin derin hafızası, vicdanı olan bitenleri unutmaz. Kendisine bir illüzyonu gösterip buna inanmasını isteyenlere de itibar etmez. Bakın çok uzak bir geçmişten bahsetmiyoruz. Sadece pandemi döneminden bahsediyoruz. Gelişmiş dediğimiz dünyanın en zengin ülkelerinde pandemi döneminde Kovid ile mücadelede sağlık sigortan varsa sağlık hizmetini aldın yoksa iyileşmek için hastane köşelerinde bekledin. Türkiye'de bu sağlık süreci ne kadar uzun olursa olsun vatandaşımızdan bir kuruş bedel almadık."

Dünyada gelişmiş ülkeler de dahil olmak üzere bakım evlerinin, yaşlı rehabilitasyon merkezlerinin kapılarını kapattıklarını, 3 ay sonra gelip baktıklarını anlatan Yanık, "Neredeyse ölü sayımı yaptılar. Biz de arkadaşlarımız kapanmaya dahil olarak, kendileri içeride kalarak dışarı çıkmayarak hizmet verdiler. Bu Türkiye'nin farkıdır, AK Parti'nin farkıdır." dedi.

- "Pandemi döneminde büyümeyi başarmış bir ülkeden bahsediyoruz"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde konuşan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya'nın, Türkiye'ye yönelik açıklamalarına da değinen Yanık, şöyle devam etti:

"Kimse kusura bakmasın. Yaptığımız hizmetleri ters düz edip , efendim birileri bir takım merkezlerin şeyiyle 'Türkiye sosyal devlet olamadı' diyor. Yavru vatandan bir arkadaş. Bir milletvekiliymiş. Biz de haberlerde gördük. Yahu Türkiye'de sosyal devlet durumu sosyal devlet anlayışı şu anda dünyanın en gelişmiş ülkelerinde bile örnek gösterilecek durumdadır. Yani siyaset tamam, siyaset edersiniz. Bir takım tartışmaları yaparsınız. Yani CHP'den Engin Altay'dı herhalde. 'Yahu biz muhalefetiz, AK Parti ne derse tersini iddia etmek zorundayız' diye bir itirafta bulunmuştu. Onu da kabul ettik. Tam tersini söylemekte memur hissediyorsunuz kendinizi. Ama bir de gün gibi açık olan ve bu milletin hayatıyla ilgili olan konular var. Bunları hak teslimi olarak açıkça, şeffaf olarak millete yalan söylemeden, söylememiz lazım. Bunları vatandaşımız biliyor. Yaşadığını biliyor. Pandemi döneminde bütün ekonomiler küçüldü. Pandemi döneminde bütün ekonomiler daraldı. Bunun istisnası 2 ülke var biri Türkiye. Pandemi döneminde büyümeyi başarmış bir ülkeden bahsediyoruz."

Bunlar anlatmaya ve vatandaşlara hatırlatmaya devam edeceklerinin dile getiren Yanık,"Sayın cumhurbaşkanımızın Meclis'teki son konuşmasında çok açık ve net şekilde her zaman yaptığı gibi açık, şeffaf, millete yalan söylemeden, millet dürüstçe durumu tespit ederek gerçekçi bir şekilde söylediği bir cümle var. Diyor ki 'Evet zorluklar var ama bu zorlukları daha önce aşmış, yine aşabilme gücüne, iradesine sahip bir AK Parti var. Bir iktidar var. Bu iktidar, bu irade AK Parti iradesi.' Ve inşallah Cumhuriyet tarihinde yapılmamışları yapan ve tarihe adını hizmetiyle kazıyan AK Parti iktidarı bugün içinden geçtiğimiz sıkıntıları aşacak birikime sahip."

(Sürecek)

