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Bakan Yanık, yangından etkilenen bölgelere toplam 34 milyon lira destek gönderildiğini bildirdi

02.08.2021 19:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakan Yanık, yangından etkilenen bölgelere toplam 34 milyon lira destek gönderildiğini bildirdi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sürecin başından bu yana yangından etkilenen bölgelere toplam 34 milyon lira destek gönderdiklerini bildirdi.

Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, yangınların başladığı ilk andan itibaren nakdi desteklerin ivedilikle Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakıflarına iletildiğini belirtti.

Yangının devam ettiği Antalya SYD Vakfı'na 10 milyon lira, Muğla SYD Vakfı'na da 3 milyon lira ek kaynak daha gönderdiklerini kaydeden Yanık, "Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına göre desteklerimiz artarak sürüyor. Sürecin başından bu yana yangından etkilenen bölgelere toplamda 34 milyon lira destek gönderdik." ifadelerini kullandı.

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