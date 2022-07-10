Bakan Yardımcısı Duran, Sakarya'da bayram ziyaretlerinde bulundu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Rıdvan Duran, Sakarya'da Kurban Bayramı dolayısıyla ziyaretlerde bulundu.

Adapazarı ilçesi Camili Mahallesi'ndeki Sakarya Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünü ziyaret eden Duran, burada kalan çocuklarla bayramlaştı.

Merkezde kalan çocuklarla sohbet ederek onlara çeşitli hediyeler veren Duran'a saz ve gitarla şarkılar söylendi.

Duran, daha sonra 15 Temmuz gazisi esnaf Osman Yılmaz'ı evinde ziyaret etti.

Devletin her zaman şehit yakınları ile gazilerin yanında olduğunu ifade eden Duran, Yılmaz'a "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Yılmaz da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan devlet yetkililerine teşekkür etti.

