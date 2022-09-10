Bakanlar Dönmez ve Varank 741. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı

BİLECİK (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

Bir dizi program kapsamında Bilecik'e gelen Bakanlar Dönmez ve Varank, Söğüt ilçesinde bu yıl 741'incisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katıldı.

Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek dua eden Dönmez ve Varank daha sonra "geleneksel şifalı pilav kapak açma" törenini gerçekleştirdi. Vatandaşlara pilav ikram eden Bakanlar, şifalı pilavdan yedi.

Şenlik alanında vatandaşlarla sohbet eden Dönmez ve Varank, türbenin yanında inşa edilen Ertuğrul Gazi Camii ve çevresinde incelemede bulundu.

Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya ve beraberindekilerden bölgede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakanlar, şenlik alanında Söğüt Belediyesi tarafından kurulan çadırı ziyaret etti.

Etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Muzaffer Sandal, İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

