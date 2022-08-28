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Bakanlar İstanbul'un çeşitli ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geliyor

28.08.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlar İstanbul'un çeşitli ilçelerinde vatandaşlarla bir araya geliyor

İSTANBUL (AA) - AK Parti İstanbul İl Başkanlığının "Yüz Yüze 100 Gün" programları kapsamında, bakanlar İstanbul'un ilçelerini gezerek vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, 22-28 Ağustos tarihleri arasında, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu önce Silivri'yi, daha sonra da Ümraniye ve Şile'yi ziyaret etti. Şehit yakınları ve gazilerle buluşan Soylu, sokakta vatandaşlarla sohbet etti.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Sarıyerli vatandaşlarla bir araya gelerek çiftçilerle görüştü.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ise ilk durağı Arnavutköy oldu. Çeşitli STK'ları ziyaret eden Varank, ardından sahada vatandaşlarla görüşerek esnafı ziyaret etti. Arnavutköy Bilişim Akademisini ziyaret edip robotik, bilim ve teknoloji sınıflarını gezen Varank, Vadipark'ta gençlerle buluşup sohbet etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ümraniye'de, şehit aileleri ve gazilerle buluştu. 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında AK Parti İstanbul İl Başkanlığının düzenlediği "Kahramanları Anma ve Zafer Gecesi"ne katılan Akar'ı, Cumhurbaşkanı Erdoğan da telefonla arayarak selamlama konuşması yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Esenyurt'taki ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmada, bir ülkenin gelişmesi ve büyümesinin güçlü liderlik, güven ve istikrarla olduğunu aktardı.

Kabaktepe, "AK Parti'nin alametifarikası, milletinin beklentilerini dikkate alarak yol yürümek ve buna göre siyasi çizgi belirlemektir. Lider, milletinin özü ve özeti iken, millet, liderinin gücü ve hareket noktasıdır. Sayın Cumhurbaşkanımız, iktidara geldiği günden beri milleti ile birlikte yol yürümenin hayati önemini kavramış ve sadece milleti ile yan yana yürümüştür." ifadesini kullandı.

"Yüz Yüze 100 Gün" programlarıyla sahada vatandaşların dile getirdiği talep ve öneriler, gün sonunda raporlaştırılarak AK Parti İstanbul İl Başkanlığına iletiliyor.

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İstanbul Namaz Vakitleri 28 Ağustos Pazar

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Sabah
06:19
Öğle
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İkindi
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Akşam
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