Bakanlar Kurum ve Kirişci, Kastamonu'da afet değerlendirme toplantısına katıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde afet değerlendirme toplantısına katıldı.

Selden etkilenen Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde incelemelerde bulunan Kurum ve Kirişci, daha sonra Bozkurt ilçesindeki Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Burada basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda, kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla afetle ilgili değerlendirme yapıldı.



