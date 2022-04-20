Bakanlar Soylu ve Kurum, İzmir'de iftara katıldı (1)

İZMİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir'de depremzedeler, TOKİ şantiye işçileri ve AFAD çalışanlarıyla Bayraklı ilçesinde sokak iftarında buluştu.

Bakanlar Soylu ve Kurum, program öncesi, 30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı'nın yerine inşa edilen konut alanında kurulan iftar sofralarını tek tek gezerek vatandaşlarla sohbet etti.

Murat Kurum, burada yaptığı konuşmada, İzmir depreminde hayatını kaybeden 117 kişiyi bir kez daha rahmetle yad ettiğini söyledi.

İzmirlilerle dertleştiklerini, hasret giderdiklerini vurgulayan Kurum, "Deprem sırasında burada hep birlikteydik. Sizlerle birlikte kardeşlerimizin yaralarını sardık. İşte bu sebepten yaklaşık 4 ay sonra yeniden, istiklalimizin tapusu, istikbalimizin teminatı bu aziz şehirde bulunmaktan; çok büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Buradan 5 milyon İzmirli kardeşimize sonsuz sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum." dedi.

Mevlana'nın "Kötü havalarda insan dosta aç olur. Bir araya gelse dost dosta ilaç olur. Güller, tek tek bir şeye benzemez. Öbek öbek olunca baharlara taç olur" sözlerini hatırlatan Kurum, millet olarak her zaman mutluluğu paylaşarak çoğalttıklarını dile getirdi.

- "O gün verdiğimiz sözleri hiç unutmadık"

Acıyı ve hüznü de yine paylaşarak azalttıklarını vurgulayan Kurum şöyle devam etti:

"İşte burası Bayraklı. Bundan tam 2 yıl önce bu sokaklarda, toz duman içinde bir oraya bir buraya koşturuyorduk. O günleri unutmadık. O gün verdiğimiz sözleri hiç unutmadık. Yitirdiğimiz canların kimi bir babaydı; evinin direğiydi, depremde İzmir o direkleri yitirdi, Rıza Bey Apartmanı'nda yitirdiğimiz babalarımızı unutmadık. Kimi henüz daha çocuktu, evin neşesiydi, İzmir o gün o neşeyi tarihinin en büyük afetinde kaybetti. Doğanlar Apartmanı'ndaki yavrularımızı unutmadık. Kimi yuvasından sevgi ve huzur eksik olmasın diye, pencere önlerinde yavrularını bekleyen dilleri dualı annelerimizdi. Yılmaz Erbek Apartmanı'ndaki annelerimizi unutmadık. Emrah Apartmanı'nı, Egemen Apartmanı'nı, Barış Sitesi'ni, Cumhuriyet Sitesi'ni unutmadık. Ama biz umudu da unutmadık. Umut'u, bir an bile aklımızdan çıkarmadık. İzmir'de Elif bebek kardeşi Umut'u kaybetti. Ama tam 65 saat sonra tüm milletin umudu oldu. Elif’in 'Ben hala buradayım.' diyen ellerine 85 milyon hep birlikte tutunduk. 91 saat sonra, toz değmiş saçlarıyla bile cenneti anımsatan mucizemizi, Ayda bebeğimizi kucakladık. O gün, ilk dakikalar itibarıyla İzmirlilere bir söz daha verdik; 'Çocuklarımızı önce kurtaracağız, sonra onlara en hızlı şekilde yeni sıcak, sağlam, güvenli yuvalarını armağan edeceğiz.' dedik."

Hayatları yeniden başlatmak için vatandaşlara söz verdiklerini ifade eden Kurum, TOKİ ile İzmir tarihinin en büyük deprem dönüşüm çalışmasını başlattıklarına işaret etti.

Hiç vakit kaybetmeden 5 bin 400 bağımsız birimin planlamasını yaptıklarını anlatan Kurum, "Yapımına süratle başladık. Bir taraftan vatandaşlarımız taşıdık, bir taraftan onlara sağlam, güvenli yine barınma imkanlarını verdik. 1 yıl bile bitmeden, 26 Kasım 2021'de yaptığımız toplam 741 bağımsız bölümü de sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle depremzede kardeşlerimize teslim ettik. " diye konuştu.

Konutların yapımında çalışanlarla iftar sofrasında bir araya geldiklerini kaydeden Kurum, onların gayretleriyle tüm projeleri etap etap tamamladıklarını söyledi.

- Rezerv konutları mayıs sonu teslim ediliyor

Hemen hemen her gün yeni konut teslimlerini yaptıklarını vurgulayan Kurum, "Bayraklı'da yerinde dönüşüm kapsamında 1404 konut, 289 iş yerini yapıyoruz. Bunlardan 723 konut ve 164 iş yerini bitirdik. Vatandaşlarımıza teslim ettik. Bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki ay sonu itibarıyla 681 konutumuzu daha hak sahiplerine teslim etmeye başlayacağız. Bayraklı merkezinde dönüşüm alanında evine girmemiş depremzede kardeşimiz kalmayacak. Yine burada, rezerv konut kapsamında 3 bin 657 konut, 52 iş yeri yapıyoruz. Rezerv konutlarımızın da teslimine mayıs sonu itibarıyla başlayacağız. İnşallah etaplar halinde yıl sonuna kadar tüm konutlarımızı İzmirli kardeşlerimize teslim etmenin, mutluluğunu yine sizlerle, hep birlikte yaşayacağız." dedi.

Bakan Murat Kurum, konutların yapımında görev alan personele, AFAD, UMKE, Türk Kızılay, emniyet güçlerine teşekkür etti.

(Sürecek)

