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Bakanlığın yatırımları sayesinde su altı sporları 81 ile yayılacak

13.04.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Başkanı Oğuz Aydın: "Gençlik ve Spor Bakanımız en son Şanlıurfa'da, Silivri'de yüzme havuzları açtı. Her geçen gün tesisleşmeler bizim branşımızın yaygınlaşmasını ve yapılabilirliğini artırıyor" - "Bütün branşlarımızı Türkiye geneline yayacağız"

ÇORUM (AA) - KEMAL CEYLAN - Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) Başkanı Oğuz Aydın, "Gençlik ve Spor Bakanımız en son Şanlıurfa'da, Silivri'de yüzme havuzları açtı. Her geçen gün tesisleşmeler bizim branşımızın yaygınlaşmasını ve yapılabilirliğini artırıyor." dedi.

Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası 8-11 Nisan tarihleri arasında Çorum'da gerçekleştirildi.

Şampiyona için kente gelen TSSF Başkanı Oğuz Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 2 ay önce yapılan Genel Kurulla, TSSF Yönetim Kurulu olarak göreve geldiklerini söyledi.

Belirledikleri hedefler doğrultusunda çalışmalara başladıklarını anlatan Aydın, paletli yüzme branşının kısa süre önce okul sporlarına dahil olduğunu hatırlattı.

Bu anlamda Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdiklerini aktaran Aydın, "On dört yıllık hayali 20 gün önce gerçekleştirdik. Artık paletli yüzme branşımız okul sporlarında olacak ve Türkiye geneline yayılacak." diye konuştu.

TSSF bünyesinde cankurtaranlık, dalgıçlık, hokey, ragbi, zıpkınla balık avı, serbest dalış, navigasyon gibi 11 farklı branşın bulunduğunu, artan tesisleşmeyle birlikte bu branşların Türkiye genelinde yapılabilir olduğunu göstermek istediklerini vurgulayan Aydın, "Bu branşları Elazığ'a, Van'a götürüyoruz, Mardin'e de götüreceğiz. Yani artık bu branşları sadece belirli illerde değil, tüm Türkiye'ye yayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Uluslararası yarışlarla Türkiye'nin tanıtımına çok büyük katkılarımız olacak"

TSSF'nin Türkiye'de 3 uluslararası yarışa ev sahipliği yapacağının altını çizen Oğuz Aydın, şunları dile getirdi:

"Bu yıl 3 uluslararası yarışa ev sahipliği yapacak olmanın mutluluğu içindeyiz. Uluslararası yarışlarla Türkiye'nin tanıtımına çok büyük katkılarımız olacak. Dalış turizmiyle ilgili Türkiye'de, yurt dışından gelecek olan turistlerin daha da artması, dalış yapmasıyla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Çalıştaylarımızı yaptık. Çanakkale'deki batıkların dalış turizmine açılıyor olması bizi çok fazla heyecanlandırıyor."

Su altı hokeyi, paletli yüzme, su altı görüntüleme, serbest dalış branşlarında geçmişte dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazandıklarını vurgulayan Aydın, bu yıl Türkiye'de yapılacak uluslararası yarışlarda da şampiyonluklar kazanarak, Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Federasyona kayıtlı 4 bin civarında lisanslı sporcu bulunduğunu aktaran Aydın, ayrıca her yıl 16 bin civarında kişiye cankurtaranlık, 10 bin kişiye de dalış eğitimi verdiklerini açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yüzme branşıyla ilgili her ilde yatırımlar yaptığının altını çizen Aydın, şunları kaydetti:

"Gençlik ve Spor Bakanımız en son Şanlıurfa'da, Silivri'de yüzme havuzları açtı. Her geçen gün tesisleşmeler bizim branşımızın yaygınlaşmasını ve yapılabilirliğini artırıyor. Branşımızın yaygınlaşmasında en önemli sorun altyapıydı. Çok şükür altyapı sorunlarımızı çözdük. Su altı sporları tesisleşmeyle birlikte 81 ilde aktif şekilde yapılabilecek olmasından dolayı çok mutluyuz. Kısmet olursa bütün branşlarımızı Türkiye geneline yayacağız. Denizi olmayan Çorum'da Paletli Yüzme Kulüplerarası Gençler Türkiye Şampiyonası'nı yaptık. Burada su altı hokeyi sporunu yapabiliriz, paletli yüzme sporunu yapabiliriz, serbest dalışı yapabiliriz. Çorum'da Obruk Barajı var, burada su kayağı branşını yapabiliriz, uluslararası yarışlara ev sahipliği bile yapabiliriz. Şampiyonayı yaptığımız bu havuzda dahi uluslararası bir yarış yapılabilir. Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Spor Genel Müdürlüğümüze, Spor Toto Teşkilat Başkanlığımıza, bize verdikleri destekler için teşekkür ediyorum. Onlardan aldığımız güçle bu branşlarımızı birçok ilimize yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."

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