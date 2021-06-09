Bakanlıkça uygunsuz bulunan gübrelerin internetten satışına para cezası kesilecek

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygunsuz bulunan gübreleri internetten satanlara idari para cezası verilecek.

Bakanlık tarafından hazırlanan Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yönetmelik, piyasaya arz edilen, Tarımda Kullanılan Kimyevi Gübrelere Dair Yönetmelik ile Tarımda Kullanılan Organik, Mineral ve Mikrobiyal Kaynaklı Gübrelere Dair Yönetmelik kapsamında yer alan ürünlerin piyasa denetimi ve gözetimine ilişkin işlemlerle, bu ürünlerin üretimi, ithalatı, ihracatı, alım ve satımıyla uğraşan gerçek ve tüzel kişilerle ilgili hususları kapsıyor.

Buna göre, tarımsal gübrelerin bir kişiye veya mala zarar vermesi halinde, bu ürünün imalatçısı veya ithalatçısı zararı gidermekle yükümlü olacak.

İmalatçı ve ihracatçı, piyasaya ancak teknik düzenlemesine uygun ürünleri arz edebilecek. Teknik düzenlemeye uygun olmayan ürünler, uygunsuzlukları giderilmeden piyasaya arz edilemeyecek ve piyasada bulundurulamayacak.