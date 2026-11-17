UEFA Uluslar A Ligi 2. Grup mücadelesinde sahasında Sırbistan'ı 1-0 mağlup eden Yunanistan Milli Takımı'nda galibiyetin önüne geçen bir olay yaşandı. Kariyerine Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL'de devam eden Trabzonspor'un eski kaptanı Anastasios Bakasetas, milli forma altında beklemediği bir protestoya maruz kaldı.

61. DAKİKADA OYUNA GİRDİ, TRİBÜNLERDEN YUHALANDI

Teknik direktör Ivan Jovanovic tarafından yedek soyundurulan 33 yaşındaki on numara, karşılaşmanın 61. dakikasında galibiyet golünü atacak olan Giorgos Masouras ile birlikte Anastasios Douvikas ve Konstantinos Karetsas'ın yerine oyuna dahil oldu.

Sahaya adım attıktan sonra Vangelis Pavlidis'ten kaptanlık pazubandını devralan deneyimli oyuncu, kendi tribünlerinin bir bölümünden gelen ıslık ve yuhalama sesleriyle büyük bir şaşkınlık yaşadı.

MİLLİ TAKIMIN EN TECRÜBELİ İKİ İSMİNDEN BİRİ

2016 yılından bu yana Yunanistan A Milli Takımı formasını terleten Anastasios Bakasetas, ay-yıldızlı ekipteki eski takım arkadaşı Dimitrios Kourbelis ile birlikte milli takım kadrosunun en tecrübeli iki futbolcusundan biri konumunda bulunuyor. 33 yaşındaki yıldız orta saha, bugüne kadar çıktığı 84 milli maçta 19 gol ve 15 asistlik skor katkısı üretti.