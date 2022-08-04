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Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı! ''Transfer olacaktım...''

04.08.2022 13:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig takımlarından Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Bakasetas, Trabzonspor'a transfer olmadan önce Fenerbahçe'ye gideceğinin itirafında bulundu.

Bakasetas'tan Fenerbahçe itirafı! ''Transfer olacaktım...''
Anastasios Bakasetas

Anastasios Bakasetas

YUN Yunanistan
Yaş: 29 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor'un Yunan futbolcusu Anastasios Bakasetas, kendi belgeselinde ilginç itiraflarda bulundu. Bordo-mavililerin yıldız ismi Bakasetas, Trabzonspor'dan önce Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili konuştu.

"FENERBAHÇE'YE GİDECEKTİM"

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"Trabzonspor'a transferim çok garip bir durumda gerçekleşti. İki üç günde oldu. Başka takımlar da temasta bulunmuştu. Geçen yaz Fenerbahçe'ye gidecektim ama son anda olmadı. Ama Trabzonspor ile iki gün içinde anlaştık. Fazla da zamanımız yoktu. Transfer döneminin sonu geliyordu."


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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor bakasetas fenerbahçe
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