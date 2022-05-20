Bakasetas'tan transfer açıklaması geldi! ''Fenerbahçe ve Galatasaray...''

Trabzonspor'da sergilediği performans ve hırsıyla taraftarın sevgilisi olan Yunan futbolcu Anastasios Bakasetas transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bu sezon 9 gol ve 8 asistlik performansıyla Trabzonspor 'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan Yunan yıldız Bakasetas, Avrupa'ya transfer olacağı şeklindeki iddialara açıklık getirdi.

"TRANSFERİMİ KULÜP BİLİR"

Açıkcası bu tarz haberler nasıl çıkıyor bilmiyorum. Bunlar yalan. Çünkü bir teklif gelirse bunu ilk bilecek olan kulüptür. 2 yıllık sözleşmem var. Bana istediğim her şeyi veren bir kulüp. Bana teklif gelirse kulüp karar verecek olan kulüptür. Bu tarz adımlar atmak isterim ama bunun kararını verecek olan kulüptür.

"FENERBAHÇE'YE SON DAKİKADA ATMIŞTIM..."

"Tabii ki penaltı atmak insanı mutlu eder. En önemlisi Fenerbahçe'ye son dakikada atmıştım. Önemli bir galibiyetti. Acıtan ise Giresunspor'a karşı kaçan penaltıydı."

"YUNANİSTAN'DA DA SORUYORLAR"

"Tabii ki Yunanistan'da da Türkiye'de yaşam ile ilgili sorular soruluyor. İki ulusun arasında bir tarih var ama bunu geçmemiz gerekiyor. Futbol bunları birleştiriyor. Yunanistan'dan geldik. Burada bize iyi davranıyor. Çok mutluyuz burada."

"GALATASARAY MAÇINDA..."

Ben yüzde 99 inancım Galatasaray maçında şampiyonluk inancım oldu. Yüzde 100 diyemezdim ama o maçta 1-0 dan gelip 8 dakikada galip geldi. O maçta yüzde 99 şampiyon olduk dedim.

KUTLAMALAR HARİKAYDI

Harikaydı. Ok farklı ve değişik bir stilde kutladık. İnsanlara bunu verebildiğimiz için mutluyuz ama insanlar bunu çok güzel karşılık verdiler. Sosyal medya ekibimize teşekkür ederim. Hep birlikte çok güzel bir parti yapıp kutladık.



