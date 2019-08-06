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Bakayoko kimdir, kaç yaşında hangi mevkide oynuyor? (Galatasaray transfer haberleri)

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.08.2019 14:30 | Son Güncelleme

Galatasaray transfer haberlerinde bu sefer Bakayako ismi ortaya çıktı. İngiliz basını Galatasaray’ın Bakayako’nun transferi için Chelsea ile görüşmelere başladığını açıkladı. Peki Bakayako kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

Bakayoko kimdir, kaç yaşında hangi mevkide oynuyor? (Galatasaray transfer haberleri)

Galatasaray transfer çalışmalarını sürdürüyor ve sarı kırmızılı taraftarlar dört gözle Falcao transfer haberini beklerken sürpriz bir isim gündeme geldi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre Galatasaray Chelsea ile Bakayako’nun transferi için görüşüyor. Peki Bakayako kimdir, kaç yaşında ve hangi mevkide oynuyor?

BAKAYAKO KİMDİR?

1994 doğumlu yani 24 yaşındaki Fransız futbolcu Tiémoué Bakayoko İngiltere’nin Chealsea takımında forma giyiyor. Mevkii defansif orta saha olarak tanımlanan futbolcu orta saha da box to box gibi başka formlarda da oynayabiliyor. Fransa milli takım teknik direktörü Didier Deschamps kendisi için komple bir orta saha oyuncusu yorumunu yapmış.

BAKAYAKO’NUN OYNADIĞI KLÜPLER VE İSTATİSTİKLERİ

Rennes alt yapısından gelen Bakayako 2014 yılında 8 milyon Euro karşlığında buradan Monaco’ya transfer olmuştur. 3 yıl sonra 2017’de de 40 milyon euro karşılığında Chelsea’ye geçmiştir. 2018’de 5 milyon euro ücretle Milan’a kiralandıktan sonra 2019’da kiralıktan geri dönmüştür.

Oyuncu Ligue 1’de 87, Serie A’da 31, Premier Lig’de 29, Şampiyonlar Ligi’ne 18, Coupe de Laligue’de 8, Avrupa Ligi ve Coupe de France’de 7, FA Cup’ta 5; Şampiyonlar Ligi Elemeleri, İtalya Kupası, EFL Cup’ta 4 ve Supercoppa İtaliana’da 1 olmak üzere kariyerinde 205 maçta 15 bin 182 dakika görev almıştır.

Bu maçlarda toplam 10 golü, 5 asasist kaydetmiş, 29 kere sarı kart, 3 kere 2. sarı karttan kırmızı kart ve 1 kere direkt kırmızı kart görmüştür.

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