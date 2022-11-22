Bakır kazan hırsızlığı aydınlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Halilbeyli Mahallesi’nde F.Ç. ve S.K. isimli şahısların evinden bakır kazan çalınması olayı meydana geldi. Olayın öğrenilmesine müteakip başlatın çalışmada, Jandarma dedektifleri JASAT tarafından hırsızlık suçunu gerçekleştirebilecek şahıslar, görgü tanıkları ve çevrede bulunan kameralardan hırsızlık yapan şahsın izi sürülerek kimlik bilgileri tespit edildi.

Olayı gerçekleştiren şüpheli S.B. isimli şüphelinin başka bir “Hırsızlık” suçundan cezaevinde bulunduğu tespit edildi.

