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  4. Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda arıza nedeniyle seferler aksadı

Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda arıza nedeniyle seferler aksadı

AA AA
15.04.2024 11:35
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Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda arıza nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı, bazı yolcular tünelde yürümek zorunda kaldı.

"M3 Metro Hattı"nın Mahmutbey durağı yakınlarındaki teknik arıza nedeniyle seferler durduruldu.

Duraklarda uzun süre beklemek zorunda kalan yolcular bu duruma tepki gösterdi. Vagonlardan inen bazı yolcular durağa ulaşmak için tünelde yürüdü, bazıları ise bekledi.

Yolculardan Selçuk Erdoğan, metronun önce yavaşlayıp sonra durduğunu söyledi.

Metronun daha sonra geri geri gitmeye başladığını anlatan Erdoğan, "Metronun içinde bir saate yakın kaldık. Sonra görevliler geldi, ayarını yaptı, öyle devam etti. Bu durağa kadar ağır ağır geldi, burada durdu. Raylardan yürüyen çoktu." dedi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından bir süre sonra arızanın giderildiği, seferlerin normale döndüğü duyuruldu.

Cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde, bazı vatandaşların arıza nedeniyle metrodan inerek tünelde beklemesi ve yürümesi yer aldı.

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arıza tünel

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