YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde "Bahar Şenliği"

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde "Bahar Şenliği"

09.06.2022 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde "Bahar Şenliği"

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören hastalar için "Bahar Şenliği" düzenlendi.

Şenlikte hastalar ve hastane çalışanları sanatçıların şarkılarına eşlik etti, birlikte horon oynadı. Bahçeye kurulan stantlarda hastaların yaptığı el emeği ürünler sergilendi.

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü 3 No'lu Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Abdulvahit Sözüer, konuşmasında, hastanede yaklaşık 50 yıldır kalan hastalar olduğunu söyledi.

Sözüer, "Biz onların ailesi olduk. Onlara 'misafirlerimiz' diyoruz ve her türlü ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Hastalarımızı sosyal yönden de güçlendirmek için bu şenliği düzenliyoruz. Burada kalan hastalar için bir yakınının ziyareti bile çok önemliyken burada böyle geniş çaplı bir etkinliğin olması onlara gerçekten çok keyif veriyor ve çok şey katıyor." dedi.

Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır da şenlikte yer almaktan mutluluk duyduklarını belirterek şunları kaydetti:

"Aralarında 50 yıldır tedavi gören zihinsel engelli hastalarımız var. Bu şenliğin hayata geçirilmesi büyük anlam taşıyor. Yaklaşık150 kronik hastamız yatıyor. Doktorlar, sağlık çalışanları ve hastaların birlikte eğlenmesi, birlikte oturup, yemesi içmesi çok güzel. Bu güzellik yıllardır geleneksel bir şenlik havasında sürdürülüyor. Hastalara moral vermek açasından etkinlik büyük önem taşıyor. Bu anlamda emeği geçen herkesi kutluyorum. Pandemide ara verilmişti, şimdi tekrar bu sevinç yaşanmaya başlandı. "

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldıİtfaiyenin 'Kuş mesaisi'; Yavru kargalar yuvaya konuldu, mahsur kalan ebabil kuşu kurtarıldı
Muş'ta öğrenciye hakaret eden otobüs şoförünün işine son verildiMuş'ta öğrenciye hakaret eden otobüs şoförünün işine son verildi
Selden zarar gören Gemerek'te hasar tespit çalışmaları sürüyorSelden zarar gören Gemerek'te hasar tespit çalışmaları sürüyor

İstanbul Namaz Vakitleri 9 Haziran Perşembe

İmsak
03:26
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:08
Akşam
20:42
Yatsı
22:31

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 9 Haziran Perşembe

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Hadımköy Şirin Eczanesi
Arnavutkoy
Görkem Eczanesi
Atasehir
Kaplan Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

İntikamın böylesi! Ölen annesinin küllerini nehre döktü

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Arabada cinsel ilişkiye girdi! Hastalık kapıp milyonlar kazandı

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Yaz sezonuna ve trendine uygun, canlı renklerle ihtişamlı kombin önerileri

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Şehrin her yerinde aranıyor! Ayağındayken çalıyor, koklayarak...

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Bir gören bir daha bakıyor! “Bu nasıl gelinlik?”

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Oyun oynama keyfinizi arşa çıkaracak oyuncu aksesuarları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.