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  4. Bakırköy'de bir kişinin lüks saatini çaldıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

Bakırköy'de bir kişinin lüks saatini çaldıkları öne sürülen 4 zanlı tutuklandı

AA AA
09.08.2024 12:06
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Bakırköy'de bir kişinin internette satmak için ilan verdiği 1 milyon 400 bin lira değerindeki saatini çaldıkları iddiasıyla yakalanan 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, K.İ. internetten 1 milyon 400 bin lira değerle satışa koyduğu saatini almak isteyen 4 kişiyle buluşmak amacıyla 30 Temmuz'da Bakırköy'de bir ofise gitti. Şahıslardan biri saati incelemek bahanesiyle K.İ'den alarak ofisteki çekmeceye koydu.

Çeşitli bahanelerle ofisten çıkan kişilerin geri dönmemesi üzerine çekmeceyi kontrol eden K.İ. saatinin yan odanın duvarından çekmeceye açılan bir delikten çalındığını fark ederek, polise başvurdu.

Bunun üzerine çalışma yürüten İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, zanlıların saati satın alma bahanesiyle K.İ'yi kiraladıkları ofise çağırdığı ve saati çaldıktan sonra da kaçtıklarını tespit etti.

Adres ve kimlikleri belirlenen şüpheliler B.Y, C.C, M.H ve Z.B. Sultangazi'de yakalandı. Sorgularında şüphelilerin çeşitli suçlardan kayıtları olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Express
Anahtar Kelimeler:
İstanbul hırsızlık saat

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