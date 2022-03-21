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Bakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisini darbeden kişi gözaltına alındı

21.03.2022 01:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de doktor ve güvenlik görevlisini darbeden kişi gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Bakırköy'de doktor ve hastane güvenlik görevlisini darbeden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Mart saat 18.00 sularında Bakırköy ilçesinde bulunan hastanede bir kişinin, doktor M.S.D. ve güvenlik görevlisi T.Ö'yü darbettiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla şüpheli M.K'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin kapı önündeki şeridi geçmek istediği, kendisini durdurmaya çalışan güvenlik görevlisi T.Ö. ve serviste çalışan doktor M.S.D'yi darbettiği öne sürüldü.

"Kasten yaralama" suçundan hakkında adli işlem başlatılan M.K'nin adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

Güvenlik kamerası görüntülerinde şüphelinin, doktor ve güvenlik görevlisini darbettiği anlar yer alıyor.

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