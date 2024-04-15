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  4. Bakırköy'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

Bakırköy'de kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

AA AA
15.04.2024 11:49
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Bakırköy'de, kendisini polis ve savcı olarak tanıtıp emekli kadının 4 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını dolandıran şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 29 Mart'ta F.O.M'nin, kendilerini telefonda polis ve savcı olarak tanıtan şüphelilerin yönlendirmesiyle evine gelen kişiye 4 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyasını verdiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Şüphelilerin olaydan bir hafta sonra mağdur kadınla bir kez daha telefonla irtibat kurup, bu kez bankada bulunan parasını çekmesini ve evine gelecek kişiye vermesini istemeleri üzerine polis ekipleri harekete geçti.

Mağdurun adresinde gerekli tedbirleri alan ekipler, parayı almaya gelen İ.T.K'yi (22) suçüstü yakaladı.

Emniyette sorgulanan şüpheli hakkında 5 suç kaydı bulunduğu belirlendi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen İ.T.K, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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polis Savcı Bakırköy para dolandırıcı

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