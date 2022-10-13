Bakırköy'de köpeklerden kaçarken otomobilin çarptığı çocuk öldü

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de köpeklerden kaçarken bir otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ataköy Sahil Kuzey Rauf Orbay Caddesi üzerinde dün meydana gelen trafik kazasında Z.R.C. isimli çocuk yaşamını yitirdi.

Yapılan incelemelerde, H.D'nin yanında bulunan köpeklerin, geç kaldıkları için okula gitmeyen ve bu sebeple de olay yerinde bulunan çocukların üzerine doğru saldırdığı tespit edildi.

Köpeklerden kaçan çocuklardan Z.R.C'ye sürücü A.B'nin otomobiliyle çarptığı, sürücünün hastaneye götürdüğü çocuğun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirlendi.

Olayla ilgili gözaltına alınan araç sürücüsü A.B. ile H.D. adli makamlara sevk edildi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 5 çocuğun birden kaçmaya başladığı, ardından 2 köpeğin çocukların peşinden gittiği yer alıyor.

