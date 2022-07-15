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  4. Bakırköy'de köprüye sıkışan tır 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

Bakırköy'de köprüye sıkışan tır 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

15.07.2022 13:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İtfaiye ekipleri, dorsesinde gaz yüklü tırı kurtarmak için yoldaki taşın bir kısmını çekiçle kırdı

Bakırköy'de köprüye sıkışan tır 1,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de dorsesinde gaz yüklü tır, sıkıştığı köprünün altından itfaiyenin 1,5 saatlik çalışma sonucunda güçlükle çıkartılabildi.

Ataköy 5. Kısım kavşağında Florya yönünden gelerek Ataköy'e dönmeye çalışan Gökhan K. yönetimindeki 34 DHB 412 plakalı tır köprünün altına sıkıştı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, lastiklerinin havası indirilen tırı bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma yaptı.

Ekipler, ön tarafı sıkışan tırın çıkarılması için köprünün altındaki yolun taşının bir kısmını çekiçle kırmak zorunda kaldı.

Geri manevra yapan tır, yaklaşık 1,5 saatlik çalışmanın ardından sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Ataköy 5. Kısım kavşağı, çalışmalar nedeniyle bir süre trafiğe kapatıldı.

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