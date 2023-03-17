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Bakırköy'deki trafik kazasında 3 kişi yaralandı

17.03.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakırköy'de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Yeşilköy Havalimanı Caddesi'nden D-100 istikametine giden Yusuf Kıymetli yönetimindeki 34 TK 0440 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçları devirerek karşı şeride geçti.

Mebruke Yılmaz'ın kullandığı 34 EUN 860 plakalı cipe çarpıp takla atarak sürüklenen otomobilde, sürücü Kıymetli ile yanındaki 2 kişi sıkıştı.

Çevredekilerin yardımıyla araçtan yaralı olarak çıkarılan 3 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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trafik kazası Bakırköy

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