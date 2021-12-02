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Çıtır çıtır hamur işleri hazırlamak isteyenlere baklava yufkasından pratik ve lezzetli 3 farklı tarif

02.12.2021 07:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem lezzetli hem de pratik tatlılar hazırlamak artık çok kolay! Birçok markette rahatlıkla bulabileceğiniz baklavalık yufkalar ile baklava dışında da leziz tarifler hazırlayabileceğinizi biliyor musunuz? Hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz soslar ve iç harçlar, baklavalık yufka ile birleştiğinde ortaya tadına doyum olmayan tatlılar çıkıyor.

Çıtır çıtır hamur işleri hazırlamak isteyenlere baklava yufkasından pratik ve lezzetli 3 farklı tarif

Baklava yufkasından farklı ve lezzetli tarifler arayanları böyle alalım. İşte, 3 farklı tarif...

TAHİN HELVALI ÇITIR RULO

MALZEMELER

  • 8 yaprak baklavalık yufka

  • 250 gram tahin helvası

  • ½ çay bardağı sıvı yağ

  • 1 su bardağı dövülmüş ceviz içi

  • ½ su bardağı pudra şekeri

  • 1 su bardağı tahin

HAZIRLANIŞI

  • Tahin ve sıvı yağı karıştırın.

  • Tahin helvasını bir çatal yardımıyla ezin.

  • Tezgahın üzerine bir adet yufka serip üzerine 5 yemek kaşığı tahin-sıvı yağ karışımını yayın.

  • Ardından tahin helvası ve dövülmüş cevizden serpin, üzerine bir yufka daha ekleyin.

  • Yufkaların parçalanmamasına dikkat ederek rulo haline getirin.

  • Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın ve 10-12 dakika pişirin.

  • Pudra şekeri serperek servis edin.

BÜLBÜL YUVASI

MALZEMELER

  • 200 gram tereyağı

  • 1 çay bardağı sıvı yağ

  • 15 adet baklavalık yufka

Üzeri için;

  • Antep fıstığı, fındık ya da ceviz

Şerbeti için;

  • 3 su bardağı toz şeker

  • 3,5 su bardağı su

  • yarım limonun suyu

HAZIRLANIŞI

  • Şerbetin su ve şekerini çırpıp ocağa koyun, kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip 15 dakika pişirin.

  • Bir yufkanın üzerine eritilmiş tereyağı-sıvı yağ karışımını sürün.

  • Yufkanızı bir oklavaya dikkatlice sarın.

  • Ardından iki kenarından içe doğru büzüp oklavayı çıkarın.

  • Ortadan ikiye bölün ve her parçayı halka şeklinde büküp tepsiye yerleştirin.

  • Halkaların ortasına ceviz veya fıstık ekleyin.

  • Yufkalar bitince kalan karışımı üzerlerine gezdirin.

  • 200 derece ısıtılmış fırında pişirin.

  • Tatlı sıcakken ılık şerbetini döküp üzerini kapatmadan dinlendirin.

PEYNİRLİ BÖREK

MALZEMELER

  • 1 paket baklavalık yufka

  • 1 su bardağı yoğurt

  • ½ su bardağı süt

  • ½ çay bardağı sıvı yağ

  • 2 adet yumurta

  • 1 kase beyaz peynir

  • 10 dal ince kıyılmış maydanoz

HAZIRLANIŞI

  • Sıvı yağ, süt, yoğurt ve yumurta akını bir kasede güzelce çırpın.

  • Üst üste serilmiş iki yufkanın üzerine sosu sürün ve üzerine iki yufka daha serip soslayın. Son iki yufkayı da ekleyip tekrar soslayın.

  • Yufkanın uzun tarafına peynir ve maydanoz karışımını yayın ve rulo şeklinde sarın.

  • Ruloları dilediğiniz uzunlukta kesip fırın tepsisine yerleştirin.

  • Kalan sosun içine 2 yumurta sarısı ekleyip böreklerin üzerine sürün.

  • Önceden 190 derece ısıtılmış fırında pişirin.

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