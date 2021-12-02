Çıtır çıtır hamur işleri hazırlamak isteyenlere baklava yufkasından pratik ve lezzetli 3 farklı tarif

Baklava yufkasından farklı ve lezzetli tarifler arayanları böyle alalım. İşte, 3 farklı tarif...
MALZEMELER
8 yaprak baklavalık yufka
250 gram tahin helvası
½ çay bardağı sıvı yağ
1 su bardağı dövülmüş ceviz içi
½ su bardağı pudra şekeri
HAZIRLANIŞI
Tahin ve sıvı yağı karıştırın.
Tahin helvasını bir çatal yardımıyla ezin.
Tezgahın üzerine bir adet yufka serip üzerine 5 yemek kaşığı tahin-sıvı yağ karışımını yayın.
Ardından tahin helvası ve dövülmüş cevizden serpin, üzerine bir yufka daha ekleyin.
Yufkaların parçalanmamasına dikkat ederek rulo haline getirin.
Yağlı kağıt serili fırın tepsisine alın ve 10-12 dakika pişirin.
MALZEMELER
200 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
Üzeri için;
Şerbeti için;
3 su bardağı toz şeker
3,5 su bardağı su
HAZIRLANIŞI
Şerbetin su ve şekerini çırpıp ocağa koyun, kaynamaya başlayınca limon suyunu ekleyip 15 dakika pişirin.
Bir yufkanın üzerine eritilmiş tereyağı-sıvı yağ karışımını sürün.
Yufkanızı bir oklavaya dikkatlice sarın.
Ardından iki kenarından içe doğru büzüp oklavayı çıkarın.
Ortadan ikiye bölün ve her parçayı halka şeklinde büküp tepsiye yerleştirin.
Halkaların ortasına ceviz veya fıstık ekleyin.
Yufkalar bitince kalan karışımı üzerlerine gezdirin.
200 derece ısıtılmış fırında pişirin.
MALZEMELER
1 paket baklavalık yufka
1 su bardağı yoğurt
½ su bardağı süt
½ çay bardağı sıvı yağ
2 adet yumurta
1 kase beyaz peynir
HAZIRLANIŞI
Sıvı yağ, süt, yoğurt ve yumurta akını bir kasede güzelce çırpın.
Üst üste serilmiş iki yufkanın üzerine sosu sürün ve üzerine iki yufka daha serip soslayın. Son iki yufkayı da ekleyip tekrar soslayın.
Yufkanın uzun tarafına peynir ve maydanoz karışımını yayın ve rulo şeklinde sarın.
Ruloları dilediğiniz uzunlukta kesip fırın tepsisine yerleştirin.
Kalan sosun içine 2 yumurta sarısı ekleyip böreklerin üzerine sürün.
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