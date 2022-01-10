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Bakliyat çeşitlerini pratik olarak hazırlayıp buzlukta saklamak çok kolay!

10.01.2022 12:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakliyat çeşitleri, büyük küçük herkesin severek tükettiği lezzetler arasında. Bu besinleri taze tüketmek için güzelce korumak tabii ki çok önemli. Hem sağlıklı hem faydalı olan bu gıdaları, buzlukta da muhafaza edebileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik son derece kolay bir şekilde! Bakliyatları buzlukta saklamanın püf noktalarını öğrenmeye ne dersiniz?

Bakliyat çeşitlerini pratik olarak hazırlayıp buzlukta saklamak çok kolay!

Pek çok insan, bakliyatlarını buzlukta saklamayı tercih ediyor. Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen bol proteinli bakliyat yemeklerini buzlukta hazır bulunan malzemelerle yapmak işleri kolaylaştırıyor. Ancak "Bakliyatları nasıl haşlamalıyız ve buzluğa nasıl koymalıyız?" sorusunun cevabını bilmek de önemli. Tazeliğini en iyi şekilde korumasını istediğiniz bakliyatları buzlukta saklamanın detaylarını mı merak ediyorsunuz? İşte sizin için derlediğimiz faydalı bilgiler!

BAKLİYAT ÇEŞİTLERİ BUZLUKTA SAKLANIR MI?

Nohuttan yeşil mercimeğe ve kuru fasulyeye kadar tüm bakliyatlar, her mutfakta az ya da çok tüketilir. Bu gıdaları gerekli süre içerisinde tüketmediğiniz zaman böceklenmeye ya da çürümeye başlayabilir. Bakliyat muhafaza etme konusunda ihtiyacınız olan püf noktaları öğrenerek, bu tip sorunların önüne geçme şansınız var. Bakliyat saklamak için en etkili çözüm, haşlayıp derin dondurucuya atmak.

BAKLİYATLAR BUZLUKTA NASIL SAKLANIR?

Bakliyatları doğru kapların içerisinde hava almayacak şekilde -18 derecelik buzluğa koymanız durumunda, 6 aya kadar tazeliğini koruma şansınız bulunuyor. Öncelikle, bakliyatları varsa taş ya da kum gibi nesnelerden arındırmak için ayıklamanız, bol suda yıkamanız ve ardından güzelce haşlamanız gerekiyor. İyice haşlandığından emin olduğunuz bakliyatları, süzüp tamamen soğuduktan sonra kullanım oranınıza göre ufak poşetlere doldurabilirsiniz. Bunun için farklı boyutlarda üretilen buzdolabı poşetleri işinizi görecektir. Poşet içinde biriken havayı iyice aldıktan sonra ağız kısmını sıkı bir biçimde kapatmalısınız. Poşetlerin üzerine tarih yazarak buzluğa koyabilirsiniz.

BAKLİYATLARI BUZLUĞA ATMADAN ÖNCE PİŞİRİN

Kuru bakliyatları hava almayacak şekilde kavanozlarda da saklayabilirsiniz ama buzluğunuzda kullanıma hazır halde bulunmalarını istiyorsanız önce doğru yöntemlerle haşlamanız ve süzmeniz gerekiyor. Bunun için aşağıdaki önerilere göz atabilirsiniz.

  • Kuru fasulye ve nohudu ayıklayıp yıkadıktan sonra su dolu tencerede bir gece bekletin, ertesi gün süzerek taze suyla haşlayın.

  • Kuru barbunyayı 5 saat soğuk suda bekletip süzerek yine taze suda haşlayın.

  • Yeşil mercimeği önceden suda bekletmenize gerek yok, ayıklayıp yıkadıktan sonra suyun içinde haşlayın.

  • İç bakla ve soya fasulyesini de haşlamadan önce suda bekletin.

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