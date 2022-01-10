Bakliyat çeşitlerini pratik olarak hazırlayıp buzlukta saklamak çok kolay!

Pek çok insan, bakliyatlarını buzlukta saklamayı tercih ediyor. Özellikle kış aylarında sıkça tüketilen bol proteinli bakliyat yemeklerini buzlukta hazır bulunan malzemelerle yapmak işleri kolaylaştırıyor. Ancak "Bakliyatları nasıl haşlamalıyız ve buzluğa nasıl koymalıyız?" sorusunun cevabını bilmek de önemli. Tazeliğini en iyi şekilde korumasını istediğiniz bakliyatları buzlukta saklamanın detaylarını mı merak ediyorsunuz? İşte sizin için derlediğimiz faydalı bilgiler!
Nohuttan yeşil mercimeğe ve kuru fasulyeye kadar tüm bakliyatlar, her mutfakta az ya da çok tüketilir. Bu gıdaları gerekli süre içerisinde tüketmediğiniz zaman böceklenmeye ya da çürümeye başlayabilir. Bakliyat muhafaza etme konusunda ihtiyacınız olan püf noktaları öğrenerek, bu tip sorunların önüne geçme şansınız var. Bakliyat saklamak için en etkili çözüm, haşlayıp derin dondurucuya atmak.
Bakliyatları doğru kapların içerisinde hava almayacak şekilde -18 derecelik buzluğa koymanız durumunda, 6 aya kadar tazeliğini koruma şansınız bulunuyor. Öncelikle, bakliyatları varsa taş ya da kum gibi nesnelerden arındırmak için ayıklamanız, bol suda yıkamanız ve ardından güzelce haşlamanız gerekiyor. İyice haşlandığından emin olduğunuz bakliyatları, süzüp tamamen soğuduktan sonra kullanım oranınıza göre ufak poşetlere doldurabilirsiniz. Bunun için farklı boyutlarda üretilen buzdolabı poşetleri işinizi görecektir. Poşet içinde biriken havayı iyice aldıktan sonra ağız kısmını sıkı bir biçimde kapatmalısınız. Poşetlerin üzerine tarih yazarak buzluğa koyabilirsiniz.
Kuru bakliyatları hava almayacak şekilde kavanozlarda da saklayabilirsiniz ama buzluğunuzda kullanıma hazır halde bulunmalarını istiyorsanız önce doğru yöntemlerle haşlamanız ve süzmeniz gerekiyor. Bunun için aşağıdaki önerilere göz atabilirsiniz.
Kuru fasulye ve nohudu ayıklayıp yıkadıktan sonra su dolu tencerede bir gece bekletin, ertesi gün süzerek taze suyla haşlayın.
Kuru barbunyayı 5 saat soğuk suda bekletip süzerek yine taze suda haşlayın.
Yeşil mercimeği önceden suda bekletmenize gerek yok, ayıklayıp yıkadıktan sonra suyun içinde haşlayın.
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