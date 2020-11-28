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Baktır ve Çakıcı ailesinin acı günü

KAYSERİ HABERLERİ  | 28.11.2020 14:11 | Son Güncelleme

Erciyes Anadolu Holding’in Reklam Müdürü Mehmet Emin Çakıcı’nın eşi Zeynep Çakıcı hayatını kaybetti.Böbrek yetmezliği tedavisi gören Erciyes Anadolu Holding’in Reklam Müdürü Mehmet Emin Çakıcı’nın eşi, Prof.

Erciyes Anadolu Holding’in Reklam Müdürü Mehmet Emin Çakıcı’nın eşi Zeynep Çakıcı hayatını kaybetti.
Böbrek yetmezliği tedavisi gören Erciyes Anadolu Holding’in Reklam Müdürü Mehmet Emin Çakıcı’nın eşi, Prof. Dr. Mustafa Baktır’ın kızı Zeynep Çakıcı (44), bir süredir koronavirüs tedavisi gördü. Test sonucu negatife dönen Çakıcı, buna rağmen diyalize bağlandı. Dün öğle saatlerinde kalbi duran Zeynep Çakıcı, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zeynep Çakıcı’nın cenazesi, Hacılar Cami Kebir’de kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığa defnedildi.

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Kocasinan
Merkez Eczanesi (24 Saat Açık)
Kocasinan
Atalay Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Mahzemin Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Özkan Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
Toki Eczanesi (24 Saat Açık)
Melikgazi
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