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Bal kabağı mucizesi! Püre haline getirip tarçınla karıştırırsanız...

Gökçen Bektaş Gökçen Bektaş 03.12.2020 10:02 | Son Güncelleme:
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Bal kabağı mucizesi! Püre haline getirip tarçınla karıştırırsanız...

Kış mevsiminin en tatlı besinlerinden olan bal kabağı, vücudun enerjisini artırıyor ve birçok hastalığa karşı koruma sağlıyor. Tazecik tüketebileceğimiz bu günlerde, bal kabağı yemeniz için harika nedenlerden bahsedeceğiz, buyursunlar.

Kış aylarında vücudun metabolizmasının yavaşlamasıyla vücut direnci de azalıyor. Hal böyle olunca hastalıklara yakalanma riski artış gösteriyor. Halsizlik, geçmeyen ağrılar ve cildinizde döküntüler başladıysa günlük beslenme listenize bal kabağını eklemelisiniz. Birden fazla sağlık sorununa çözüm olan bal kabağı faydaları bakalım nelermiş...

BAL KABAĞI FAYDALARI NELERDİR?

İyi bir A vitamini kaynağı olan bal kabağı, göz sağlığı için ilaç kıymetindedir. İçerdiği zeaksantin isimli karotenoid sayesinde göz sağlığını korumaya yardımcı olur.

Lifli yapısı sayesinde sindirim sistemini destekler ve bağırsak tembelliğini ortadan kaldırır. Üstelik kilo vermeyi de kolaylaştıran bir besindir. Ara öğünlerde püre haline getirilip tarçınla karıştırarak yerseniz metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz.

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VİRÜSLERE KARŞI KENDİNİZİ KORUYUN

C vitamini bakımından da zengindir. Bir porsiyon bal kabağı, yetişkin bireylerin günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 35'ini karşılar.

İçerdiği yüksek orandaki karotenoidler sayesinde cildin daha sağlıklı görünmesine yardımcı olur.

Zengin antioksidan, vitamin ve mineral kaynağı olması sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir. Bakteri ve virüslere karşı vücudu korumaya yardımcı olur.

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