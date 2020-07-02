Bir tatlı huzur: Bal kabağı çorbası tarifi

Hastalıkların salgın olduğu soğuk havalarda, bağışıklığınızı güçlendirerek mikroplardan korunmanıza yardım eder. Aynı zamanda lif oranı yönünden oldukça zengin bir sebze olan bal kabağı, düşük kalorisine rağmen uzun süre tok tutar, böylece fit kalma yolculuğunuza da keyifle eşlik etmiş olur.

Bal Kabağı Çorbası Tarifi

Malzemeler

300 gram bal kabağı (yaklaşık 5 adet orta dilim)

1 adet büyük boy soğan

1 adet havuç

3 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber

İsteğe göre köri, kırmızı biber

Su

Tarif

Bal kabağını üzerini geçecek kadar suda haşlayın.

Kabaklar çatal ile ayrılacak kadar yumuşayınca altını kapatın, haşlanmış kabakları mutfak robotunda püre haline getirin.

Bal kabağı haşlanırken soğan, havuç ve sarımsakları soyun ve küp küp dilimleyin.

Zeytinyağını orta ateşteki tencereye alın. Yağ kızınca soğan ve havuçları ekleyip soteleyin.

Soğanlar pembeleşince sarımsağı da tencereye ekleyin.

Püre haline getirdiğiniz bal kabağını tencereye ilave edin ve karıştırarak orta ateşte pişirmeye devam edin.

Karışıma 4-5 su bardağı kadar sıcak su ekleyin ve ocağın altını kısın. Kısık ateşte 15 dakika daha pişirin.

Altını kapatmadan 2 dakika kadar önce birer çay kaşığı kadar tuz ve karabiberi ekleyin.

El blenderı yardımıyla çorbanızı henüz sıcakken pürüzsüz kıvama getirin. Ardından tabaklara servis edebilirsiniz.

