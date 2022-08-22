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Bal ormanlarıyla bitki örtüsü zenginleşen Karacadağ'da bin ton bal hasat edildi

22.08.2022 12:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarım ve Orman Bakanlığınca, bal özü taşıyan 2,5 milyon bitkinin ekimi ve dikimi yapılarak oluşturulan 4 bal ormanı ile florası zenginleştirilen Karacadağ bölgesinde 100 bin kovandan bal üretildi - Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Zeki Bayıcı: - "Burada üretilen bal kalitesiyle Türkiye'de en iyi ballarla yarışacak kapasiteye sahip"

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - BESTAMİ BODRUK - Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa sınırında yer alan Karacadağ bölgesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca oluşturulan bal ormanlarıyla zenginleştirilen flora sayesinde bu yıl bin ton bal elde edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğünce orman köylüsünün gelirinin artırılması çalışmaları kapsamında yürütülen "Bal Ormanları Eylem Planı" çerçevesinde oluşturulan bal ormanlarının sayısı her geçen yıl artıyor.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü bu doğrultuda sorumluluk alanındaki Diyarbakır, Siirt, Şırnak, Batman, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman'da bal ormanı sayısını hayata geçirdiği projelerle 20'den 27'ye yükseltti.

Bal ormanı oluşturulan alanlardan biri de meralarıyla küçük ve büyükbaş hayvan yetiştiricileri için büyük bir öneme sahip, çeşitli bitki örtüsüyle de bal üreticilerinin gözdesi konumunda olan Karacadağ bölgesi.

Bitki örtüsünün daha da zenginleştirilmesi ve bu yolla arıcılık faaliyeti yürüten vatandaşların gelirinin artırılması amacıyla bu bölgedeki bal ormanı sayısı da 2'den 4'e çıkarıldı.

Toplam 27 bin dekara genişleyen alana bal özü taşıyan yaklaşık 2,5 milyon bitkinin ekimi ve dikimi yapıldı.

- Son sağım yapıldı

Bal ormanı ile florası zenginleşen alana bu yıl getirilen kovan sayısı 100 bine ulaştı. Kovanlara polen taşıyan milyarlarca arının faydalandığı bölgede son sağım yapıldı. Bölgeden iç ve dış pazar için bin ton bal temin edildi.

Şanlıurfa Orman Bölge Müdürü Zeki Bayıcı, AA muhabirine, Karacadağ bölgesinin mera alanlarının genişliğiyle küçükbaş hayvancılık, bitki örtüsünün zenginliğiyle de arıcılık faaliyeti açısından önemli bir yer olduğunu söyledi.

Bu yıl oluşturulan 2 bal ormanıyla Karacadağ bölgesindeki bal ormanı sayısını 4'e çıkardıklarını ifade eden Bayıcı, ormanlara dikilen ve ekilen fidanların çoğunun bal özü taşıdığını vurguladı.

Bayıcı, "Mahlep, özellikle badem ve akasya türü fidanlar. Bal otu tohumlarını da araziye serpme ve ekme suretiyle arıcılarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." dedi.

Bu yıl yaklaşık 100 bin kovanının bölgeye yerleştirildiğini dile getiren Bayıcı, bölgeden faydalanacak kovan sayısını ilk etapta 200 bine yükseltmek için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bayıcı, bu nedenle bal ormanları sahasında yer alan yolların tamamında çalışma yapıldığını, platformlar oluşturulduğunu ifade etti.

- "Bu balı markalaştırmak zorundayız"

"Bu alan farklı otsu bitkiler ve bizim de diktiğimiz ve ektiğimiz bitkilerle çok daha zengin bir floraya sahip oldu. Dolayısıyla burada üretilen bal kalitesiyle Türkiye'de en iyi ballarla yarışacak kapasiteye sahip. Bu balı markalaştırmak ve Türkiye'ye tanıtmak zorundayız." diyen Bayıcı, Karacadağ balının bu bölge için çok önemli olduğunu söyledi.

Kurum olarak üzerlerine düşen görevi yerine getirmeye çalıştıklarını dile getiren Bayıcı, bal hasadı yapan üreticilere bereketli bir sezon geçirmelerini temenni ederek, hedeflerinin daha kaliteli hizmetle arıcıların daha mutlu bir şekilde bu alandan ayrılmasını sağlamak olduğunu kaydetti.

- "Karacadağ balının namı her yerde"

Şanlıurfa Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kenan Kaya da Karacadağ bölgesinin zengin bitki örtüsü sayesinde hem bölgedeki hem de Türkiye'nin farklı yerlerindeki arıcılar tarafından tercih edildiğini belirtti.

Türk Gıda Kodeksi Bal Tebliğine göre balda prolin miktarının en az 300 miligram/kilogram olması gerektiğine işaret eden Kaya, "Karacadağ balının namı her yerde. Karacadağ balının prolin değeri 900 miligram. Bu değer yağış ve kuraklık durumuna göre bin 100'e kadar çıkabiliyor." ifadelerini kullandı.

Kaya, "Bu yıl yerleşen 100 bin kovandan yaklaşık bin ton bal hasat ettik. Bu balı hazırlayıp iç ve dış piyasaya göndereceğiz." diye konuştu.

- "Bal verimi memnun edici"

Mardin'in Mazıdağı ilçesinden gelen üretici İnce Süer, baba mesleği arıcılığı 24 yıldır sürdürdüğünü, 15 Haziran'dan bu yana ailesiyle bölgede olduğunu söyledi.

Zorlu sürecin ardından son sağımı tamamladıklarını dile getiren Süer, bölgenin arıcılar için çok verimli olduğunu, kaliteli bal elde ettiklerini anlattı.

Süer, şöyle dedi:

"Burada sezon kapanmak üzere, son sağımı yapıyoruz. Bal veriminde memnun edici bir durumla karşılaştık. Bölgeye 15 Haziran'da geliyor, 15 Temmuz'a kadar kalıyoruz. Bu yıl bölgenin bitki örtüsü zengin olduğundan kalış süresini uzattık."

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinin kırsal Karınca Mahalle Muhtarı Sinan Satmaz ise arıcılığın bölgenin tanıtımı ve kalkınmasına fayda sağladığını belirtti.

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