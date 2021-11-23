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'Bal Tuzağı' testi nedir? 'Bal Tuzağı' testi nasıl yapılır?

23.11.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadınların sevgililerine, eşlerine uyguladığı bal tuzağı testinin detayları araştırılıyor. Testi yaptıran kadınlardan birinin başına gelen olayı duyanlar şoke oldu. Peki 'Bal Tuzağı' testi nedir? 'Bal Tuzağı' testi nasıl yapılır? Bal tuzağı testine "sadakat testi" de deniliyor. İşte merak edilenler...

'Bal Tuzağı' testi nedir? 'Bal Tuzağı' testi nasıl yapılır?

İlişkide kadın ve erkeklerin en korktuğu şeylerin başında aldatılmak geliyor. Çiftler, zaman zaman aralarında güvensizlik hissettiğinde birbirlerine olan sadakatlerini ölçmeye kalkışabiliyor. TikTok'ta bir kadın, sadakat testi yapmayı meslek haline getirmiş. Üstelik bunu yaptığı yol oldukça ilginç olduğu gibi şahit olduğu durum duyanları hayrete düşürüyor.

BAL TUZAĞI TESTİ NEDİR?

Yurt dışında 18 yaşındaki Emma Mac isimli kadın bal tuzağı testi ile TikTok'ta oldukça popüler oldu. Bal tuzağına sadakat testi de denilebilir. Çiftlerden bir taraf, karşı tarafın sadakatini, güvenini ölçmek için bal tuzağı testi yaptırıyor.

BAL TUZAĞI TESTİ NASIL YAPILIR?

Bal tuzağı testini yapmak isteyen kadınlar Emma'ya, erkek arkadaşına veya eşine mesaj atmasını, onunla flört etmesini istiyor. Bunun sonucunda eşinin veya sevgilisinin tepkisini öğreniyor. Emma o kişiyle konuştuktan sonra kadına rapor veriyor.

'Bal Tuzağı' testi nedir? 'Bal Tuzağı' testi nasıl yapılır?

BAL TUZAĞI TESTİNİN SONUCU "YOK ARTIK" DEDİRTTİ!

Emma Mac isimlerini gizlediği bir çifte yaptığı sadakat testini paylaştı. Bir kadın danışan Emma'dan sadakat testi istedi. Emma danışanın erkek arkadaşına sosyal medya üzerinden mesaj atınca çocuk, ilişkisi olduğunu söyledi. Emma mesajlaşmayı sürdürmek isteyince çocuk sevgilisi ile fotoğrafını Emma'ya gönderdi.

Ancak çocuğun fotoğrafta beraber olduğu kadın Emma'nın danışanı değildi. Emma fotoğraftaki kişinin kim olduğunu sorunca çocuğun nişanlısı olduğunu öğrendi. Bunun ardından hem danışanına hem de çocuğun nişanlısına durumu belirtti. Çocuğun nişanlısı ve sevgilisi (danışan) Emma'ya bu test için teşekkür etmiş.


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Anahtar Kelimeler:
tiktok Aldatma
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