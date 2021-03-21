Balçiçek İlter kimdir? Balçiçek İlter'in hayat hikayesi

Lise eğitimini tamamladıktan sonra bir sene Paris'te yaşayan Balçiçek İlter, lisans eğitimini ODTÜ Psikoloji Bölümünde tamamladı. Lisede Fransızca eğitim almasının etkisi ile çok iyi bir Fransızca'sı olan ünlü sunucu, meslek hayatına ilk adımlarını Cosmopolitan Dergisi için çeviri yaparak attı. Cosmopolitan'dan sonra Aktüel Dergisi'nde çalışan Balçiçek İlter, ilerleyen zamanlarda Ankara Aktüel'in önce haber müdürü; daha sonra ise Ankara temsilcisi oldu.

Balçiçek İlter, annesi ve babasının Ankara'da yaşaması sebebiyle İstanbul'da yaşayan ve yazar olan büyükbabası Şahap Sıtkı İlter ve babaannesinin elinde büyüdü. Çocukluk döneminde 7 sene bale eğitimi alan Balçiçek İlter, lise eğitimini İstanbul Dame de Sion Fransız Lisesi'nde bitirdi.

16 Haziran 1973 senesinde dünyaya gelen Balçiçek İlter, Bursa doğumlu. Lale İlter ve Kerem İlter'in ilk çocukları olarak dünyaya gelen Balçiçek İlter'in, Nazlı İlter adında bir kız kardeşi var.

2 çocuk annesi Balçiçek İlter, ekranlara çıktığı dönem Balçiçek Pamir ismi ile tanınmıştı. Ünlü olmaya başladığı dönem reklamcı Ali Pamir ile evli olan Balçiçek İlter, sessiz sedasız geçen boşanmadan sonra kendi soy ismini kullanmaya başladı.

Balçiçek İlter, Aktüel Dergisi içerisinde başladığı söyleşilerine Pazartesi sohbetleri ismi ile Sabah Gazetesi'nde devam etti. 1999 senesinde İstanbul'da Esquire, Bazaar ve Cosmopolitan gibi dergilerin yer aldığı Sabah Grubu'nda Dergi Grup Koordinatörlüğü'nü üstlenmiştir.

2002 senesinde Türkiye'nin en çok satan gazetelerinden biri olan Sabah Gazetesi'nde ilk kadın Yazı İşleri Müdürü oldu. Aynı zaman içerisinde düzenli olarak siyasi söyleşiler yapmış ve bu söyleşiler ile ön plana çıkmıştır.

Siyasi söyleşilerinin yanı sıra düzenli olarak köşe yazısı yazması ile de tanınan Balçiçek İlter, köşe yazılarının ana konularını eşit haklar ve özgürlükler, kadın - çocuk hakları, sivil anayasa ve Türkiye'nin gelişimi üzerine kurmuştur.

BALÇİÇEK İLTER EVLİ Mİ?

Balçiçek İlter, 1996 senesinde reklamcı ve pazarlamacı Ali Pamir ile evlenmiştir. 2007 senesinde bu evlilikten Lâl ve Kuzey isimli ikiz çocukları olmuştur.

Balçiçek İlter ile Ali Pamir'in evlilikleri 2011 senesinde sessiz sakin bir şekilde bitmiştir. Evliliğin bitmesi sonrasında Balçiçek İlter, kızı ve oğlunun velayetini almıştır.

