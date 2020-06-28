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Balçık Mezarlığı hizmet binası tamamlanıyor

KOCAELİ HABERLERİ  | 28.06.2020 12:47 | Son Güncelleme

Darıca Belediyesi tarafından yapımı süren Balçık mezarlığı hizmet binası ve taziye evinde çalışmalar tamamlanırken çevre düzenlemesinde de sona gelindi.Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Balçık Mezarlığı hizmet binası tamamlanıyor

Darıca Belediyesi tarafından yapımı süren Balçık mezarlığı hizmet binası ve taziye evinde çalışmalar tamamlanırken çevre düzenlemesinde de sona gelindi.
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, seçim beyannamesinde söz verdiği projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Balçık Mezarlığı’nda başlatılan mezarlık hizmet binası ve taziye evi çalışmaları son aşamaya geldi. Başkan Bıyık, yapımı devam eden mezarlık hizmet binası inşaatını inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı. Başkan Yardımcısı Ayhan Naci Yılmaz ile birlikte çevre düzenlemesinin devam ettiği çalışmaları inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, kısa süre içinde mezarlık hizmet binası ve taziye evinin hizmete gireceğini söyledi.
Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Bıyık, “Göreve gelmeden önce vatandaşlarımıza bir sözümüz vardı. Darıcalıların hayatını kolaylaştıracak işlere imza atacağız demiştik. Balçık Mezarlığı’na gelen vatandaşlarımızın abdest alıp namaz kılacağı, acısını yaşayabileceği bir alan yoktu. İki katlı mezarlık hizmet binamız tamamlandığında içerisinde erkekler ve kadınlar için ayrı tuvaletler, mescit ve taziye alanı olacak. Gerektiğinde dinlenebileceği ve yakınlarıyla acısını paylaşabileceği bir mekan haline getireceğiz. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutacağız ve hepsini yerine getirmek için çalışacağız. Balçık Mezarlığı Hizmet Binası ve Taziye Evi’nde çalışmalar artık tamamlanıyor. Çevre düzenlemesinin bitmesinin ardından açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Balçık Mezarlığı hizmet binası tamamlanıyor

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