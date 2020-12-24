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Balcıoğlu: "Yerel insanımıza ve yerel iş yerimize sahip çıkalım"

KAHRAMANMARAŞ HABERLERİ  | 24.12.2020 17:34 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Yerel esnafımıza, yerel tüccarımıza, yerel insanımıza ve yerel iş yerimize sahip çıkmak istedik” dedi.Kahramanmaraş’ta yerel esnafın ticaretten aldığı payın artırılarak kalkınmaya destek sağlamak amacıyla KMTSO tarafından, “Esnafına Sahip Çık Kahramanmaraş” konulu kampanya başlatıldı.

Balcıoğlu: "Yerel insanımıza ve yerel iş yerimize sahip çıkalım"

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, “Yerel esnafımıza, yerel tüccarımıza, yerel insanımıza ve yerel iş yerimize sahip çıkmak istedik” dedi.
Kahramanmaraş’ta yerel esnafın ticaretten aldığı payın artırılarak kalkınmaya destek sağlamak amacıyla KMTSO tarafından, “Esnafına Sahip Çık Kahramanmaraş” konulu kampanya başlatıldı. Kampanyanın tanıtım toplantısında konuşan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu, başlattıkları kampanyayı etkin hale getirmek istediklerini söyledi. Balcıoğlu, “Biz bize sahip çıkmalıyız diye, ‘yerel işletmemize sahip çıkın’ diye bir kampanya başlattık. Yerel esnafımıza, yerel tüccarımıza, yerel insanımıza ve yerel iş yerimize sahip çıkmak istedik. Çocuklarımızı kontrol eden mahalledeki bakkalımız gibi, gelip geçenleri kontrol eden mahalleden kimlerin geçtiği gibi. Ama daha önemlisi, her zaman bizim yanımızda olan, sabahları tebessüm ettiğimiz iş insanlarımıza sahip çıkalım. ‘Üzerimde yok, sonra versem’ dediğimiz yeri geldiğinde veresiye defterini açan iş insanlarımıza sahip çıkın. Bize, ‘en son kaça olur’ dediğimiz pazarlık ettiğimiz iş insanlarına sahip çıkın. Gel bir bardak çayını iç diyerek, muhabbetini esirgemeyen, bizden olan iş insanlarına sahip çıkın diye böyle bir kampanya başlattık. Bu kampanyamızı duyurmak ve etkin hale getirmek istiyoruz” dedi.

Balcıoğlu:

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