YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. Balçova EBA Destek Merkezi açıldı

Balçova EBA Destek Merkezi açıldı

İZMİR HABERLERİ  | 08.10.2020 09:40 | Son Güncelleme

Balçova Belediyesi, uzaktan eğitim sisteminde internete erişimi olmayan öğrenciler için 9 adet EBA Destek Merkezi açtı.

Balçova Belediyesi, uzaktan eğitim sisteminde internete erişimi olmayan öğrenciler için 9 adet EBA Destek Merkezi açtı. Balçovalı çocuklar internet üzerinden işlenen derslerini bu merkezlerde takip edebilecek.
Korona virüs vakalarının artışa geçmesiyle birlikte okulların açılması ileri bir tarihe ertelenerek dersler uzaktan eğitim sistemi ile yapılmaya başlandı. Çocukların eğitimlerinden uzak kalmamasını hedefleyen Balçova Belediyesi de ilçenin 9 ayrı noktasına EBA Destek Merkezi açtı. Mahallelerde kurulu olan semt evlerinde, spor tesislerinde ve bilişim atölyesinde mesafe ve hijyen kurallarına uygun olarak açılan merkezlerde çocuklar ders başı yaptı. Yaptıkları her hizmette eğitimde adalet ve eşitlik için mücadele ilkesini göz önünde bulundurduklarını ifade eden Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, “İnternete erişimi olmayan çocuklarımız için açtığımız EBA Destek Merkezi noktalarına bugün ilk öğrencilerimiz geldi. Kendilerine ve tüm çocuklarımıza iyi bir eğitim yılı diliyorum. Çocuklarımıza iyi bir gelecek bırakmak için eğitimde adalet ilkesi ile çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımıAlanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'ndeki 28. Türk takımı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir Namaz Vakitleri 8 Ekim Perşembe

İmsak
05:46
Sabah
07:07
Öğle
13:04
İkindi
16:17
Akşam
18:51
Yatsı
20:07

İzmir Nöbetçi Eczaneler 8 Ekim Perşembe

Martım Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Evin Eczanesi
Balcova
Türkan Eczanesi
Balcova
Çapuk Eczanesi
Bayindir
Sıla Eczanesi
Bayrakli
Şehir Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Göztepe, Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına başladı
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Göztepe, Denizlispor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Agora’da Bir Tarih Uyanıyor
Agora’da Bir Tarih Uyanıyor
Engelli kıza lezbiyen tacizi
Engelli kıza lezbiyen tacizi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.